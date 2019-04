Kobilica šesti v Milanu

Slovenski paratriatlonec Alen Kobilica je na uvodni tekmi sezone svetovne serije v Milanu zasedel šesto mesto. V Italiji ga je na progi spremljal Jaroslav Kovačič, v ekipi pa sta bila še Luka Kovic in Gregor Nahitgal. To je bila tudi prva tekma, ki je štela za kvalifikacije za paralimpijske igre v Tokiu 2020, kamor meri Kobilica.

Zmagal je Španec Hector Catala Laparra, ki je s progo opravil v uri in devetih sekundah. Drugi je bil Britanec Dave Ellis (1:01,09), tretji pa Američan Kyle Coon (1:02,06). Kobilica je prišel v cilj s časom 1:04,19. Kobilica je imel sedmi čas plavanja, četrti čas kolesarjenja in šesti čas teka. Tekmovalci so se spopadli s progo, ki je bila sestavljena iz 750 metrov plavanja, 19,95 kilometra kolesarjenja in petih kilometrov teka.

Prihodnji mesec bo Kobilica nastopil na tekmi svetovne serije v japonski Yokohami. Poleg svetovnega prvenstva 27. junija v kanadskem Montrealu se bo 14. septembra preizkusil še na evropskem prvenstvu.