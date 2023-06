Vsak korak šteje: zanimiva skupnost v Sloveniji vse številčnejša

Oglasno sporočilo

Mi se družimo v skupnosti #ONKRAJMEJA, kjer skupaj tečemo, kolesarimo in delamo korake proti bolj kakovostnemu življenju vsakega od nas. Smo del večje zgodbe, ki jo poskušamo soustvarjati vsak dan. V tem gibanju se prepletajo moč skupnosti, vztrajnost trajnosti in srčnost olimpijskega duha. Bi se nam pridružili? Prva priložnost bo že na teku v soboto 24. junija v Ljubljani.

Foto: Toyota

V skupnosti #ONKRAJMEJA se srečujemo vsi, ki spreminjamo sebe in svet na bolje. Družimo se prek tekaškega kluba na Stravi (pridruži se nam in spremljaj izzive) ter v živo. Pogovarjamo se z inspiracijskimi gosti in delimo njihove poglede na preseganje mej. Z nami so športniki, ki so poosebljenje strasti, vztrajnosti in nepopustljive volje. Zelo smo veseli, da sta letos naša ambasadorja Alen Kobilica in Anej Doplihar.

Anej, paralimpijec z iger Tokio 2020, je z nami že dalj časa ter je poosebljanje pozitivne energije in želje po stalnem napredku. "Kaj zame predstavlja onkraj meja? Premagati telesne omejitve in pri tem vsak dosežek šteje. Enako velja pri treningih. Če želim napredovati in doseči zastavljene cilje, se moram približati mejam svojih sposobnosti."

Parakolesar Anej Doplihar Foto: Sportida

Alen, vrhunski model, paratriatlonec in ustanovitelj centra Vidim cilj, je prejemnik priznanja jabolko navdiha predsednika republike in se nam je pridružil letos. Ob tem je povedal: "Kot nekdo, ki je že vse življenje vpet v šport in je zagovornik aktivnega življenjskega sloga, projekte, kot je #ONKRAJMEJA, izjemno podpiram, ampak ne le zato, ker so celostno zastavljeni, tudi z vidika trajnostnih izzivov, temveč predvsem zato, ker so vključujoči. Vključujejo se rekreativni tekači, tekači z gibalnimi ovirami in preostalimi razvojnimi specifikami, kar se mi zdi čudovito."

Srčno vabljeni, da se nam pridružite tudi vi. V večjem številu se zberemo že kmalu, in sicer 24. junija ob 11. uri v Ljubljani na Trgu republike, ko bomo v okviru dneva Japonske tekli skupaj.

Paratriatlonec Alen Kobilica s spremljevalcem pri teku, Romanom Kejžarjem Foto: Sportida

Naša zavezanost ne pozna meja, ne pozna ovir. Vzamemo si čas za tiste, ki so nam najbližje, in skupaj ustvarjamo trajnostne sledi. Sedemnajst trajnostnih ciljev za nas niso le črke na papirju in s ponosom smo se pred kratkim pridružili občini Kočevje in Slovenskim državnim gozdovom pri zasaditvi več kot 2.400 dreves.

S tem dejanjem smo pokazali, da ljubezen do narave in okolja presega naše posamezne življenjske poti. Skupaj soustvarjamo ekosisteme, ki bodo dihali s trajnostno energijo in ohranjali naš planet tudi za prihodnje rodove. Vendar naša zgodba seže še dlje. S tem, ko razvijamo hibridna, električna in vodikova vozila, presegamo meje običajnega. Več kot četrt stoletja narekujemo trende mobilnosti.

Foto: Toyota

Pomembna sestavina naše zgodbe je partnerstvo. V Sloveniji skozi sodelovanje z nacionalnim olimpijskim in paralimpijskim komitejem stremimo k izgradnji mostov med športniki in družbo. Ne delamo razlik in povezujemo. Sodelujemo s specialno olimpijado, navijali bomo za naše predstavnike na svetovnih poletnih igrah v Berlinu. Verjamemo v moč olimpijskega duha, ki združuje srca, odpira um in rojeva navdih. Veseli nas, da se bomo pred naslednjimi igrami ponovno po vsej Sloveniji družili z vami na turneji slovenske bakle. Skupaj s športniki soustvarjamo zgodovino in na poti do vrhov premagujemo ovire. Vzeli si bomo čas, da se ustavimo in proslavimo dosežke vsakega posameznika, ki je pripravljen iti onkraj meja svojih sposobnosti. Pogledujemo že proti olimpijskim in paralimpijskim igram, ki bodo prihodnje leto v Parizu. Skupaj bomo odštevali do pariškega snidenja najboljših športnikov sveta, vam predstavili marsikatero novost na področju mobilnosti, se pogovarjali z ljudmi, ki nas navdušujejo, tkali vezi in se igrali. Morda boste šli prav vi z nami v francosko prestolnico.

Iskreno vabljeni, da prispevate svoj delček v tej zgodbi, spremljate naše vsebine in aktivnosti ter se nam pridružite na tej poti. V vsakem od nas tli iskra navdiha, srčnost in moč, da spreminjamo svet okoli sebe. In predvsem sebe. Vsak korak šteje, vsak začetek šteje. Skupaj lahko ustvarimo čarobne trenutke, ki bodo presegli meje časa. Zato pojdimo skupaj onkraj meja!

Foto: Toyota

