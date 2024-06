Krovna olimpijska organizacija (Mok) je v soboto izdala prvi seznam športnikov iz Belorusije in Rusije, ki bodo lahko kot nevtralni udeleženci nastopili na bližnjih olimpijskih igrah v Parizu, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Na njem je 11 Belorusov in 14 Rusov.

Ti bodo na igrah lahko nastopili kot posamezniki brez označbe države in brez nacionalnih simbolov, ob njihov imenih bo oznaka "nevtralni športnik" oziroma s kratico AIN.

Športniki na seznamu so se morali na igre uvrstiti prek kvalifikacijskih tekmovanj in nato prestati še dvojno kontrolno sito. Najprej je krovna zveza v njihovih športih preverila, ali so morda aktivno sodelovali ali podpirali rusko vojno v Ukrajini oziroma imeli kakršnekoli povezave z vojsko, potem je to storil še Mok.

Brez atletov in plavalcev

Na tem seznamu ni atletov in plavalcev. Največ, 16, je rokoborcev, dva dvigalca uteži, trije telovadci na prožni ponjavi in štirje kolesarji. Med njimi je tudi Aleksandr Vlasov, četrti z zadnjega Gira in moštveni sotekmovalec Primoža Rogliča pri ekipi Bora-hansgrohe.

Mok je lani predvidel, da bo na igrah ob teh pogojih najverjetneje nastopilo 36 ruskih in 22 beloruskih športnikov, največje možno število pa naj bi bilo 55 in 28 predstavnikov.

Krovna olimpijska organizacija bo seznam nevtralnih udeležencev iz teh dveh držav še dopolnila, ko se bodo končale še zadnje kvalifikacijske tekme za uvrstitev na igre.