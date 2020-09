Mladi Avstralec po trku z nasprotnikom umrl

Za Darka je bila to prva tekma za ekipo Newcastle Central v eni od najstarejših lig v Avstraliji. Udarec je bil tako močan, da je nesrečni igralec obležal v nezavesti. Soigralci in prisotni na tekmi so mu nudili prvo pomoč, reševalci pa so ga v kritičnem stanju odpeljali v bolnišnico John Hunter, kjer je umrl.

Joel Dark je bil bratranec enega največjih zvezdnikov tega športa v Avstraliji, kapetana državne reprezentance Boydja Cordnerja. Slednji je po tragični novici takoj zapustil mehurček svoje ekipe Roosters in odšel k družini. Darka je opisal kot enega najbolj pogumnih in čvrstih blokerjev v ragbiju.

