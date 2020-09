Začetek sezone NFL pred 16.000 gledalci in ob žvižgih prvakom

S tekmo med aktualnimi prvaki Kansas City Chiefs in Houston Texans se je v ZDA začela nova sezona ameriškega nogometa. Bolj kot zmaga in 211 jardov podaj prvega zvezdnika tega najbolj priljubljenega športa v ZDA, Patricka Mahomesa, odmevajo žvižgi gledalcev ob protestu domačih igralcev med igranjem ameriške himne.

Kansas City Chiefs so ena od šestih ekip v ligi, ki bodo gledalcem v omejenem številu dovolile vstop na stadion. Na uvodni tekmi jih je bilo na tribunah nekaj manj kot 16.000.

Tako kot v ostalih ligah v ZDA je tudi vodstvo NFL igralcem dalo svobodo pri izražanju čustev oziroma mnenj. Igralci Houston Texans so med igranjem ameriške himne ostali v slačilnici, domači pa so se objeli in stoje - z izjemo Alexa Okaforja, ki je pokleknil - prisluhnili obema himnama.

Prvi teden lige bodo namreč na vseh stadionih predvajali ameriško himno ter skladbo "Lift Every Voice and Sing", ki v ZDA velja za himno temnopoltih. Hkrati bodo na conah zadetkov na stadionih napisi "End Racism" (Konec rasizmu) ter "It Takes All of Us" (Potrebni smo vsi).

Foto: Getty Images

Glavna novica v svetovnih medijih po prvi tekmi ni odlična predstava podajalca Mahomesa, ki je zbral 24 podaj in 211 jardov in svojo ekipo popeljal do zmage s 34:20, temveč nekaj skupin ljudi, ki so na stadionu Arrowhead žvižgali domačim igralcem, ki so se v znak enotnosti (show of unity) objeli med igranjema himen pred začetkom dvoboja.

"Trenutek enotnosti je bil odličen, žal je nekaj posameznikov z žvižganjem pokvarilo vzdušje. Ne razumem zakaj, saj ni bilo nobene zastave, nobenega rivalstva. Vpleteni sta bili le dve ekipi, ki sta želeli pokazati solidarnost," je dejal zvezdnik Texans J.J. Watt.

Mahomes se z žvižgi ni ukvarjal, na igrišču je opravil svoje delo, tako kot na zadnjem Super Bowlu. Foto: Getty Images

V debato se je nato vključil tudi temnopolti župan Kansas Cityja Quinton Lucas, ki je na Twitter zapisal: "Smo mesto dobrih ljudi. Tudi sam sem slišal žvižge, hkrati pa videl spoštovanje ljudi do mnenja igralcev."

Mahomes se z žvižgi ni ukvarjal, na igrišču je opravil svoje delo, tako kot na zadnjem Super Bowlu, po koncu pa je povedal: "Zabavno je bilo spet igrati. Veseli me, da kot ekipa, država in svet spet počnemo nekaj normalnega."