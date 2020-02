Pet milijonov evrov za 30 sekund: glasbo naredil tudi Slovenec #video

Tokratna ameriška veselica tako kot vedno ni minila brez številnih zvezdnikov, ki so svoj obraz posodili reklamnim oglasom. Tako kot že leta prej oglasi, predvajani na Super Bowlu, veljajo za najbolj gledane na svetu, primerni sta tudi njihova cena in navsezadnje kreativnost. Danes ponoči smo tako videli nekaj najizvirnejših avtomobilskih oglasov, vidite jih lahko spodaj.

Za tridesetsekundi oglas so morali oglaševalci plačati malenkost več kot pet milijonov evrov. Foto: Reuters

Reklamni oglasi so pomemben del Super Bowla, zato tudi letos ni bilo nič drugače. Na štadionu Hard Rock v Miamiju je danes ponoči potekal eden največjih športnih dogodkov v ZDA in tudi na svetu. Znamke med seboj tekmujejo, katera bo pripravila bolj duhovit ali zanimiv oglas ter s tem očarala kar se da veliko potencialnih kupcev. Toda cena za trideset sekund slave je izjemno visoka.

Letos naj bi televizijska mreža za tridesetsekundni oglas prejela 5,6 milijona dolarjev (5,07 milijona evrov), skupno pa je na Super Bowlu okoli štirideset reklam.

Jeepov "neskončni dan"

Zagotovo je bil eden izmed najopaznejših proizvajalcev na Super Bowlu Jeep. Tokratni konec lige v ameriškem nogometu je potekal ravno 2. februarja, ki v ZDA velja kot "groundhog day". V imensko enaki filmski klasiki je igral igralec Bill Murray, ki so ga tokrat uporabili tudi v oglasu. V njem se Murray z modelom gladiator vsak dan odpravi na novo dogodivščino in tako spomni na ta film.

Toyotini junaki

Vsakdo potrebuje junaka, za Toyoto je to novi model highlander. Japonci so sicer oglas uradno pokazali že dan prej, a na Super Bowlu kljub temu poželi veliko zanimanja. V njem je glavna zvezda Cobie Smulder. Igra supermamo in druge junake ter poskuša ubraniti svet na Divjem zahodu ali pred invazijo vesoljcev.

Kijina nepopustljivost

Tudi tisti, ki spremljajo ligo ameriškega nogometa, še niso slišali za tekača ekipe Las Vegas Raiders. Josh Jacobs je bil med odraščanjem brezdomec, a s trdo voljo in nepopustljivostjo končal šolanje in si priboril profesionalno pogodbo. Kia je njegovo zgodbo vključila v predstavitev svojega najnovejšega modela seltos.

Hyundaieva zvezdniška zasedba

Hyundai je za svoj oglas izbral številne zvezde, ki poskušajo z bostonskim naglasom upravljati samodejnega asistenta za parkiranje. Chris Evans, John Krasinski, Rachel Dratch in David Ortiz so pri tem početju smešni in vsekakor ne zadenejo primernega naglasa, ki je značilen za to mesto.

Porschejev rop

Zgodba se pravzaprav začne v Porschejevem muzeju v Stuttgartu, ko nekdo ukrade njihov najnovejši električni model taycan. Varnostniki hitro skočijo v svojega najljubšega porscheja in začnejo drzen lov. Še zanimivost: za oglas je glasbo napisal Slovenec Denis Jašarevič, bolj poznan kot Gramatik.

Audijev poklon risanki

Vsakdo, ki je gledal risanko Ledeno kraljestvo, pozna besedno zvezo "let it go" (v prevodu pozabi na to). Audi se je odločil, da bo z glasbo iz filma spet napolnil naša ušesa in s pomočjo zvezdnice Maisie Williams za volanom e-trona prikazal prehod z motorjev na notranje izgorevanje v tiho električno prihodnost.

Hummer se vrača

Sloviti hummer se vrača. Tokrat je napoved novega električnega terenca pospremil LeBron James, ki je del kampanje proizvajalca GMC. Prerojeni model se uradno vrača 20. maja.