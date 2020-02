Junaki Super Bowla s parado na veliko proslavili naslov #video

"To je najlepši prizor, ki sem mu bil kadar koli priča. To mesto imam na smrt rad. Obljubljam vam, da cenim vsak trenutek z vami in da vsi tukaj čutimo enako," je dejal nogometaš Kansasa Travis Kelce.

Kansas si je z odlično igro v zadnji četrtini in zmago z 31:20 nad San Francisco 49ers priboril prvi naslov v ligi po 50 letih.

Pred dvema letoma, ko je super bowl dobila Philadelphia Eagles z zmago nad New Englandom, je zbrano množico nagovoril Kelcev starejši brat Jason, tokrat pa je množico s čustvenim govorom navdušil mlajši Travis.

"Dolgo smo čakali na to. Morali smo si priboriti pravico do zabave," je dejal Kelce in spomnil na njihovega trenerja, ki je na prvi naslov čakal 21 let: "Tako dolgo je na naslov čakal kolega Andy Reid ... In kaj smo mi naredili? Nikomur se nismo pustili."

Reid je boj za zmago obljubil tudi za prihodnjo sezono. "Naslednje leto se bomo znova vrnili sem. Še enkrat, srček," je dejal Reid.

