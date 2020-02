Potem ko so bile ponoči v ZDA vse oči športne javnosti uperjene v finale lige ameriškega nogometa NFL, v katerem so Kansas City Chiefs po preobratu z 31:20 premagali moštvo San Francisco 49ers, Jennifer Lopez in Shakira pa sta med polčasom pripravili eksploziven koncert, je veliko pozornosti požela tudi 33-letna Katie Sowers, pomočnica trenerja pri San Franciscu. Sowerjeva je prva ženska, ki je kot del strokovne ekipe kadarkoli prisostvovala v finalu Super Bowla.

Katie Sowers, nekdanja igralka ameriškega nogometa, ki je leta 2015 z ameriško reprezentanco osvojila naslov svetovne prvakinje, je prva ženska, ki je del strokovnega štaba v finalu Super Bowla. Foto: Reuters

Katie Sowers je bila ob robu igrišča prisotna kot pomočnica trenerja ekipe San Francisco 49ers, javnost pa jo je lahko spoznala tudi prek reklame informacijskega podjetja Microsoft, ki so jo zavrteli med polčasom.

V njej prebira krajši odlomek iz dnevnika, ki ga je zapisala kot majhna deklica, v zapisu pa si je zaželela, da bi nekoč postala del profesionalne ekipe NFL.

Želi si postati najboljši trener, ne samo trenerka

"Rada bi postala najboljši trener, ne najboljša trenerka," je med drugim dejala in nadaljevala: "ti fantje (igralci moštva San Francisco 49ers) se že vse življenje učijo od žensk, bodisi da so to mame, babice, učiteljice. Pomembno je, da nekdo odpre vrata, ko so ta enkrat odprta, je mogoče vse," je v reklami, ki si jo je na Twitterju ogledalo že 30 milijonov ljudi, še dodatnih 13 milijonov ogledov pa je reklama zbrala na spletnem kanalu YouTube, deklicam položila na srce.

Foto: Reuters

Sowerjeva je ameriškemu nogometu posvetila večji del svojega življenja. Najprej kot igralka, med drugim je kot kapetanka ameriške ženske reprezentance leta 2013 osvojila naslov svetovne prvakinje v ameriškem nogometu za ženske, nato še kot trenerka.

Športno kariero je zaključila leta 2016. Slovesu je botrovala poškodba kolka.

Prva javno razkrita LGBT oseba v ligi NFL

Njena zgodba je posebna tudi v tem, da se je zaradi svoje spolne orientacije – leta 2017 je priznala svojo istospolno usmerjenost – ves čas morala še bolj dokazovati, kot bi se morala sicer.

Foto: Reuters

"Ko sem zaključevala fakulteto, so me v košarkarski ekipi, kjer sem sodelovala prostovoljno, dejali, da me zaradi mojega življenjskega stila ne želijo v bližini ekipe," je razkrila 33-letna Američanka, ki se zavzema za to, da bi ljudje čim glasneje in brez zadržkov govorili o svoji spolni usmerjenosti.

"Ne glede na to, kaj počnete v življenju, je ena najpomembnejših stvari ta, da ste povsem iskreni do sebe. V športu in poslu je ogromno istospolno usmerjenih ljudi, ki pa si tega ne upajo izražati javno," je opozorila.