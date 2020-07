Washington uradno upokojil ime Redskins

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Moštvo ameriškega nogometa v ligi NFL Washington Redskins je danes uradno odstranilo ime kluba Redskins oz. rdečekožci. Ime je v zadnjem času postalo tarča borcev za pravice temnopoltih in borcev proti rasnemu razlikovanju, zaradi česar je po desetdnevnem razmisleku klub podal izjavo, v kateri se je odrekel imenu.

Redskins oziroma v prevodu rdečekožci velja za svojevrstno žaljivko za ameriške praprebivalce. Podjetje FedEx, po katerem se po vložku 200 milijonov dolarjev imenuje tudi stadion ekipe, je v tednih protestov zaradi rasne diskriminacije od Washingtona zahtevalo spremembo imena. To je bilo uveljavljeno leta 1933, takrat še kot Boston Redskins. Leta 1937 se je franšiza preimenovala in preselila v ameriško prestolnico.

"Zdaj uradno začenjamo postopek menjave imena. V tem procesu želimo delovati v okviru želja naših sponzorjev in navijačev. Zato sporočamo, da bomo po koncu postopka upokojili ime Redskins ter naš logotip," so trikratni prvaki lige NFL zapisali v današnji izjavi za javnost.

Z novim imenom in logotipom, ki ju bodo izbrali v naslednjih tednih, želijo še naprej predstavljati bogato zgodovino kluba in postaviti temelje za nadaljnje delovanje franšize v naslednjih 100 letih, so še dodali v izjavi za javnost.

O menjavi imena sicer razmišljajo tudi pri baseballskem moštvu Cleveland Indians.

