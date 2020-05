Igralca ameriškega nogometa obtožena oboroženega ropa

Nogometaš New York Giants, 22-letni Baker, ki je obtožen tudi nasilnega napada, se je predal v nedeljo zjutraj, je dejal njegov odvetnik, poroča britanski BBC. Sedemindvajsetletni Dunbar, ki igra za Seattle Seahawks, se je pozneje prav tako predal policiji, je potrdila policija v Miramaru.

Nogometaša sta obtožena, da sta pretekli teden na domači zabavi oborožena oropala goste. V sredo naj bi tako na zabavi v Miramaru izginilo 12.000 dolarjev (11.090 evrov) gotovine in številne ure v skupni vrednosti 25.000 dolarjev (23.100 evrov). Odvetnika obtoženih nogometašev sta sporočila, da so priče podpisale pisno izjavo, v kateri piše, da športnika nista sodelovala pri domnevnem ropu.

Do incidenta prišlo na zabavi

Policija je dejala, da je do incidenta prišlo po tem, ko je na zabavi, na kateri so gostje igrali karte in videoigre, prišlo do prepira. Baker naj bi potegnil ven pištolo, potem pa so on, Dunbar in še en moški, ki je nosil rdečo masko, začeli ljudem jemati dragocenosti in denar. Identiteta moškega z rdečo masko ni znana, Baker pa naj bi tej osebi naročil, da naj ustreli eno od prič, a do streljanja ni prišlo. Vsak izmed trojice se je nato odpeljal s svojim avtomobilom.

Policija je zapisala, da je ena priča imela vtis, da je bil rop načrtovan, saj so bili avtomobili za pobeg preparkirani, da so omogočali hiter pobeg s kraja. Bakerja bremeni osem obtožb, štiri zaradi oboroženega ropa in štiri za nasilen napad z orožjem. Dunbarja pa bremenijo štiri obtožbe zaradi oboroženega ropa.

Severnoameriška liga NFL je dejala, da je seznanjena z incidentom, a ga še ni komentirala, prav tako sta s tem seznanjeni obe ekipi, a nadaljnjih komentarjev nista dali.