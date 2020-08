Trener Washingtona zbolel za rakom

Gre za vrsto kožnega raka, odkrili pa so ga v zgodnjem stadiju bolezni, je za ESPN dejal 58-letni Rivera. Liga ameriškega nogometa se bo prek luže začela čez tri tedne.

"Tudi ob tej novici bom še vedno opravljal trenersko delo. K temu so me spodbudili zdravniki," je v pogovoru za ameriški medij dejal 58-letnik, ki je med leti 2011 in 2019 vodil moštvo Carolina Panthers. Leta 2015 jih je popeljal do finala, a so nato v 50. super bowlu slavili Denver Broncos.

Raka so odkrili v zgodnjem stadiju, zdravniki pa so Riveri dejali, da je mogoče popolno okrevanje. Rivera je v pogovoru za ESPN vseeno dejal, da obstaja plan B, če ne bo mogel trenirati moštva.

Prvo tekmo lige NFL bo Washington, ki je letos poleti ostal brez vzdevka rdečekožci ali Redskins zaradi pritiskov javnosti in sponzorjev v zvezi z rasno diskriminacijo, odigral proti Philadelphii 13. septembra. Pripravljalnih tekem pa zaradi pandemije novega koronavirusa letos ni na sporedu.