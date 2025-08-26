Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
STA

Torek,
26. 8. 2025,
15.34

Osveženo pred

59 minut

Petra Polanc Miha Ivančič Badminton

Torek, 26. 8. 2025, 15.34

59 minut

Pariz, svetovno prvenstvo v badmintonu

Miha Ivančič in Petra Polanc v prvem krogu končala SP v badmintonu

Petra Polanc Miha Ivančič Badminton | Petra Polanc in Miha Ivančič sta izpadla v prvem krogu SP v Parizu. | Foto Grega Valančič/Sportida

Petra Polanc in Miha Ivančič sta izpadla v prvem krogu SP v Parizu.

Foto: Grega Valančič/Sportida

Petra Polanc in Miha Ivančič sta v prvem krogu mešanih parov na svetovnem prvenstvu v badmintonu končala nastope slovenskih tekmovalcev v Parizu. V prvem krogu sta morala 25-letnica in leto starejši rojak priznati premoč brazilski dvojici Jaqueline Lima/Fabricio Farias.

Slovenca, ki na mednarodni lestvici zasedata 79. mesto in sta nastopila med najboljšimi 48 mešanimi pari na SP, sta v tesnem prvem nizu klonila z 19:21, v drugem pa sta bila Brazilca bolj prepričljiva in niz dobila z 21:14.

S tem sta Polanc in Ivančič končala slovenske nastope na svetovnem prvenstvu, ki bo v vseh petih konkurencah trajalo do nedelje. Takrat bodo poleg mešane konkurence okronani še svetovni prvaki med posamezniki, posameznicami ter v moških in ženskih dvojicah.

Naslov v mešanih dvojicah iz Koebenhavna 2023 branita južnokorejska predstavnika Seo Seung Jae in Chae Yu Jung. Med posamezniki je slavil Tajec Kunlavut Vitidsarn, med posameznicami An Se Young iz Južne Koreje, Korejca Kang Min Hyuk in Seo Seung Jae sta slavila med moškimi dvojicami, Kitajki Chen Qing in Jia Yifan pa sta bili najboljši v ženskih parih.

Preberite še:

Špela Silvester Laumand
Sportal Slovenka na Danskem: odšla zaradi badmintona, ostala zaradi ljubezni
Petra Polanc Miha Ivančič Badminton
