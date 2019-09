Med kanuisti v finalu le Luka Božič, v finalu tudi kajakašica Eva Terčelj

Na svetovnem prvenstvu v kajaku in kanuju na divjih vodah v La Seu d'Urgellu bodo v soboto znane prve končne odločitve v posamični konkurenci. S polfinalnimi vožnjami so končali kanuisti in kajakašice. Med kanuisti se je od naših v polfinale uvrstil Luka Božič, med kajakašicami pa je bila v polfinalu uspešna Eva Terčelj, kjer je bila šesta. Luka in Eva sta za Slovenijo tudi že priborila olimpijsko mesto za Tokio 2020.