Mayweather ekspresno opravil s čudežnim dečkom japonskega kickboksa #video

Nasukava je še druga Floydova žrtev med borci mešanih borilnih veščin oziroma med neboksarji, po tem ko je avgusta leta 2017 na spektaklu v Las Vegasu zanesljivo opravil tudi z zvezdnikom organizacije UFC, Ircem Conorjem McGregorjem.

Tokrat takšnega cirkusa, kot sta ga leta 2017 uprizorila McGregor in Mayweather, ni bilo, pa tudi sam dvoboj (načrtovane so bile tri triminutne runde) je bil kratek, Floyd je japonskega tekmeca, ta je bil s prepovedjo uporabe nog razorožen, je še pred koncem prve runde trikrat spravil na tla in Nasukavov kot je v ring vrgel brisačo.

Nasukava sicer velja za čudežnega dečka japonskega kikboksa, med profesionalci je po 28 dvobojih še neporažen, kot amater je iz 111 dvobojev 105-krat odšel kot zmagovalec, štiri dvoboje in štiri zmage ima tudi v MMA.

