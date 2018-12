Mayweather se bo 31. decembra tepel z japonskim kickboksarjem

"To bo pravi dvoboj, vendar na koncu ne bo rezultatov," je dejal 41-letni Američan ter dodal: "To je industrija zabave in to jaz rad počnem."

Bolj resno se namerava dvoboja lotiti 20-letni Japonec. "Uporabil bom svoja najboljša orožja. Še nikdar v zgodovini se noben japonski borec ni boril z Mayweatherjem. Zame je to velika čast in izziv," je dejal Nasukawo.

Mayweather v petdesetih boksarskih dvobojih še ni doživela poraza. Nazadnje je premagal UFC prvaka Conora McGregora.

Dvoboj bo 31. decembra v eni najbolj znanih tokijskih športnih dvoran, Super Areni v Saitama, kjer je na primer leta 2006 potekalo tudi svetovno košarkarsko prvenstvo.