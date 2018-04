Marjan Fabjan: Več kot dveh kolajn nisem pričakoval

Strokovni direktor slovenske judo reprezentance in tvorec največjih slovenskih uspehov v tem športu Marjan Fabjan je minulo evropsko prvenstvo v Tel Avivu ocenil kot uspešno. Po naslovu evropskega prvaka za Adriana Gomboca in podprvakinje za Tino Trstenjak se bo slovenska reprezentanca domov z odličji vrnila s še 17. zaporednega prvenstva.

Že 68. evropsko prvenstvo v judu in 27., odkar sta skupaj združeni moška in ženska kategorija, je bilo že 17-tič uspešno tudi za slovensko izbrano vrsto, ki je na prvenstvih stare celine odličja pričela zbirati leta 2002, ko je EP gostil Maribor. Pred tem je bil davnega leta 1969 v Oostendeju uspešen že Stanko Topolčnik.

"Na vsakem prvenstvu, tudi na tem, osvajamo kolajne"

Adrian Gomboc je z zlato kolajno poskrbel za najboljši dosežek slovenske reprezentance na EP v Tel Avivu. Foto: Sportida Tokrat sta na zmagovalni oder stopila lanska prejemnika medalj, Trstenjakova je lansko zlato zamenjala za srebro, Gomboc pa lansko srebro za zlato.

"Kar se tega tiče, sem zadovoljen, izpolnili smo pričakovanja. Na vsakem prvenstvu, tudi na tem, osvajamo kolajne, to nam je zdaj uspelo že sedemnajstič zapored. Morda sem si pri nekaterih želel videti malo več, a več kot dveh odličij nisem pričakoval," je nastope slovenske izbrane vrste ocenil Fabjan.

Rezultat naredila lanskoletna prejemnika odličij

Da sta na stopničkah znova stala ista akterja kot lani, ga ni presenetilo, tudi ob dejstvu, da je Gomboc njegov klub zamenjal za Bežigrad, kjer zdaj vadi pod nadzorom Roka Drakšiča, evropskega prvaka iz leta 2013.

"Ta dva rezultata sta dober pokazatelj kakovostnega dela, a rezultat sta naredila lanskoletna prejemnika odličij. Tolažimo se s tem, da imamo v ozadju veliko dobrih mladih tekmovalcev in upamo, da se bo kdo od teh, ki tukaj še niso bili blizu kolajn, dobitnikom priključil drugo leto," je povedal Fabjan.

Velenškova začenja znova

Ana Velenšek v najtežji ženski kategoriji začenja praktično znova. Foto: Grega Valančič/Sportida V ekipi je prišlo še do nekaterih sprememb. Bronasta z olimpijskih iger 2016 v Riu de Janeiru Ana Velenšek je kategorijo do 78 kg zamenjala za višjo, poškodbe in operacije so ji namreč prinesle nekaj dodatnih kilogramov, ki jih bo skušala unovčiti v težji kategoriji, hkrati pa je s tem prepustila tisto do 78 kg mlajši polsestri Klari Apotekar. Obe sta sicer zadnji dan prvenstva izpadli po prvi borbi in bosta morali še trdo delati za uspehe.

"Kar se tiče Ane, bi rekel, da je to njen začetek. Nekje je treba začeti in delati, da se lahko realno spoprime s tekmicami. To niso turnirji, na katerih je morda vse skupaj malo lažje. A Ana zaradi poškodb še ni v polnem treningu. Se pa nič ne bojim, dovolj časa je še, dve leti sta pred njo, upam na najboljše," je o svoji varovanki Velenškovi, ki je prvič na velikem tekmovanju nastopila v najtežji kategoriji, dejal Fabjan.

"Judo se vseskozi spreminja, treba je najti način, s katerim lahko zmagaš"

Nekaj rezerv v treningu še pozna, čeprav se trudi svoje mlajše borce tudi zaščititi, predvsem pred poškodbami. "Judo se vseskozi spreminja, treba je najti način, s katerim lahko zmagaš. Imam veliko možnosti, kako pripraviti Ano, da bo zmagovala, tudi Klaro. Najbolj pešamo pri vzdržljivosti, to bo treba nadgraditi. Čeprav tudi pazimo tekmovalce, da se ne poškodujejo," je povedal Celjan.

"Morda bo treba še kakega trenerja poslati v kak drug klub"

Rok Drakšič zdaj dela v judo klubu Bežigrad, njegov varovanec je Adrian Gomboc. Foto: Urban Urbanc/Sportida Prizadeval si bo, da se bo vrhunski judo širil po Sloveniji. Drakšič že dela v Bežigradu, Olga Štirba, ki bdi nad sestrama Anjo in Marušo Štangar, ti sta bili v Tel Avivu sedmi, je v Slovenijo prišla na njegovo priporočilo.

"Treba bo delati naprej, vsak v svojih sredinah, kar se je pokazalo za kakovostno. Morda bo treba še kakega trenerja poslati v kak drug klub. Za olimpijske igre 2020 v Tokiu lahko rečem, da več kot pet tekmovalcev ne bomo imeli, to je neka realna ocena. Dali pa bomo vse od sebe, stopili skupaj tudi z drugimi klubi, naredili dobro strategijo, da jih bo lahko šlo čim več," je dejal Fabjan.

Kvalifikacijske točke za olimpijski turnir v Tokiu bodo najboljši začeli zbirati že konec maja. "Nekje v jeseni bomo imeli prvo sliko o kakovosti. Prava smer je iti na velike nagrade, grand slame, treba bo premagovati najmočnejše borce," je zaključil strokovni direktor.