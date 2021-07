Lukanova do vrha smeri, Rakovčeva brez finala

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Lukanova je bila ena izmed deveterice, ki so preplezale smer. Foto: Vid Ponikvar

Slovenska športna plezalka Lučka Rakovec je na svetovnem pokalu v francoskem Chamonixu ostala brez finala v težavnosti. V kvalifikacijah si je slovenska reprezentantka razdelila prvo mesto z Američanko Natalio Grossman, v polfinalu pa je obstala pri 39. oprimku in osvojila 23. mesto.

Bolje je šlo mladinski olimpijski prvakinji z Buenos Airesa 2018 Viti Lukan. Slednja je bila med deveterico tekmovalk, ki so uspešno preplezale smer.

Ob Lukanovi in Grossmanovi je to uspelo še Bolgarki Bolgarki Aleksandri Totkovi, Francozinji Julii Chanourdie, Rusinji Dinari Fahritdinovi, Italijanki Lauri Rogori, Japonki Tanii Jatsuki, Američanki Shiraishi Nashima in Francozinji Nolwenn Arc.

Moški polfinale bo na sporedu v torek.