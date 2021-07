Dobra novica za ljubitelje plezanja: svetovni pokal se vrača v Kranj

V začetku septembra bodo v dvorani Zlato polje v Kranju že petindvajsetič gostili tekmo svetovnega pokala v težavnostnem plezanju. Slovenski ljubitelji plezanja bodo lahko po prisilnem letu koronapremora spet lahko v živo spremljali Janjo Garnbret in njene reprezentančne kolege in kolegice.

Slovenski ljubitelji športnega plezanja bodo Janjo Garnbret in njene reprezentančne kolege in kolegice po letu koronapremora spet lahko spremljali v Sloveniji. Tekma svetovnega pokala v težavnostnem plezanju bo 3. in 4. septembra v dvorani Zlato polje v Kranju, kjer tekme športnoplezalne smetane prirejajo že četrt stoletja.

Po lanski osiromašeni sezoni svetovnega pokala v športnem plezanju, ko so zaradi epidemije novega koronavirusa organizatorji izpeljali zgolj eno tekmo za svetovni pokal, je letos vse tako, kot so si organizatorji in športni plezalci zamislili.

Do zdaj so bile izpeljane prav vse preizkušnje in danes so s Planinske zveze Slovenije sporočili, da je uradno potrjen tudi slovenski termin.

Na vprašanje, kako to, da se svetovni pokal vrača na prizorišče, ki so ga vodilni pri Mednarodni zvezi za športno plezanje (IFSC) zaradi premajhne stene za vzporedno postavitev plezalnih smeri za izvedbo kvalifikacij, polfinala in finala predlani označili za neprimerno, je generalni sekretar PZS Damjan Omerzu pojasnil, da bodo to težavo reševali s časovnimi prilagoditvami izvedbe posameznih faz tekmovanj in vmesnimi spremembami na steni.

Lani bi tekmo svetovnega pokala v težavnosti morali izpeljati v Stožicah, a je tekma zaradi negotovosti ob epidemiji novega koronavirusa odpadla.

Zaradi omenjene težave so lani razmišljali celo o selitvi tekmovanja v dvorano Stožice v Ljubljani, kjer bi postavili začasno plezalno steno, večji prostor pa bi omogočil tudi prisotnost večjega števila gledalcev, a so načrte zaradi epidemije morali opustiti.

"Za lažje obvladovanje s tem povezanih tveganj smo dogodek v dogovoru z mednarodno zvezo (IFSC) vrnili na tradicionalno prizorišče," je pojasnil Omerzu.

Tekma svetovnega pokala v težavnosti bo na sporedu 4. septembra, kvalifikacije pa bodo na sporedu dan prej. V koledarju IFSC je bil prvotno sicer zapisan datum 4. in 5. september, a so zaradi za gledalce primernejšega termina datum slovenske tekme prestavili na dan prej, so še sporočili s PZS.