Ob vsem pompu v Tacnu bo poskušal vse odmisliti in se osredotočiti na svoje vožnje. Evropsko prvenstvo v domačem Tacnu bo zanj še pomembnejše, saj bo tekma štela tudi kot ena od izbirnih tekem za mesto na olimpijskih igrah. Luki se na evropskih prvenstvih še ni uspelo uvrstiti na stopničke, se pa zato zelo dobro počuti na tacenski progi, saj je na njej dosegel že nekaj izjemnih rezultatov. Na tekmah svetovnega pokala je na tacenskih brzicah dvakrat zmagal, bil še enkrat drugi in tretji. Lani je postal tudi najboljši kanuist svetovnega pokala.

Težav s kolenom nima in lahko normalno kleči v čolnu. Foto: Jure Lenarčič

Luka, kako je trenutno z vašim kolenom?

V tem trenutku nimam težav. Morda sem imel nekaj malega težav po izbirnih tekmah v Bratislavi, ko sem šel še za štiri dni na trening v Prago. Tam sem koleno malo bolj čutil, ker sem malo več treniral. Ko sem prišel domov, sem se dobro spočil. Tri dni sem treniral izven čolna, od ponedeljka pa treniram normalno, torej brez kakršnihkoli večjih težav. V čolnu dobro sedim in to mi je najpomembneje.

Na EP imate dve četrti mesti, vendar ste na tekmah svetovnega pokala v Tacnu nanizali kar precej dobrih rezultatov. Dvakrat ste zmagali, bili enkrat drugi in tretji. Se vam zdi, da je letos prišla priložnost, da vam uspe tisto, kar si verjetno že nekaj časa želite?

Moje sezone v kanuju enosedu so do zdaj potekale tako, da se mi na prvih tekmah nikoli ni izšlo. Nisem bil še toliko samozavesten, da bi lahko dosegel kakšen boljši rezultat, čeprav imam z evropskega prvenstva dve četrti mesti. Kakšen odmevnejši rezultat, kot so stopničke, mi nikakor ni uspel. Ponavadi sem v drugem delu sezone veliko bolj samozavesten in tudi bolje sem tekmoval. Letos, torej od marca, imam občutek, da že v tem trenutku zelo dobro vozim, in sem samozavesten na vodi. To mi je zelo pomembno. Vseeno moramo na tacensko progo gledati kot na progo z zelo spremenljivo vodo. V trenutku se ti lahko vse podre. Glede na to, koliko kilometrov imam prevoženih na tej progi, mislim, da ne bom imel težav in da se bom lahko prilagodil vsakršni vodi, ki jo bom dobil pod čoln. Menim, da sem izvrstno pripravljen in da lahko napadam najvišja mesta.

Luka Božič je lani zmagal v skupnem seštevku svetovnega pokala. Foto: Jure Lenarčič To evropsko prvenstvo ima za vas še dodatno težo, saj za vas in Benjamina Savška velja kot ena izmed izbirnih tekem za nastop na olimpijskih igrah. Se vam to podi po mislih, ali se res poskušate osredotočiti na svojo vožnjo?

Seveda, bolj ko se bližajo olimpijske igre, bolj razmišljam tudi o tem. Vseeno si želim to nekoliko potisniti na stran in se na tekmo osredotočiti kot na evropsko prvenstvo. Vseeno je tu več dejavnikov. Gre za domačo tekmo, ampak glavni so moja pripravljenost in moji treningi. Grem dan za dnem in do petka, ko so na sporedu kvalifikacije, si želim priti na štart svež, samozavesten in željan dobrih voženj. To je glavno vodilo in temu se bom tudi posvečal.

Konkurenca bo zelo močna, kaj bo po vašem mnenju odločalo za dober rezultat?

V Tacnu se velikokrat izkaže, da so mogoče za malenkost malce daljše linije hitrejše kot pa vožnje na vrata. Tudi tekmovalci, ki ne veslajo vsak dan na progi in nimajo toliko treninga kot mi, imajo nekaj več težav. Do izraza pride malce starejša tehnika, ko moraš opazovati vodo in iskati najhitrejšo vodo. Takoj, ko se voda obrne proti tebi, se ti podre vse naprej.

Na tacenski progi se je nekoliko spremenila znamenita zapornica in posledično nekoliko tudi proga. Kako gledate na te spremembe?

Proga ni toliko drugačna, predvsem je odvisno, koliko vode gre skozi zapornico. Če je še spremenljivo vreme, se lahko glavni tok hitro spremeni. Za zdaj z zapornico nimam težav, je pa iz dneva v dan drugače. Ključno je, da smo tacensko zapornico že velikokrat prevozili.

"Poskušal se bom čim bolj odmakniti, se bom pa v nedeljo, po prvenstvu, toliko bolj sprostil." Foto: Bojan Puhek

Verjetno bo v Tacnu zelo navijaško vzdušje. Kako vam je tekmovati pred domačim občinstvom?

Prav zaradi tega tacenskega kotla je nekaj posebnega. Na tribunah bo veliko znanih obrazov in sorodnikov, ampak mi smo tukaj zato, da tekmujemo in da se na tekmo čim bolje pripravimo. Gledalci bodo samo pika na i celotnemu evropskemu prvenstvu. Upam, da se bodo zbrali v čim večjem številu, o čemer ne dvomim. Kajakaška zveza je imela lani ob poplavah veliko težav. Mislim, da jim zdaj kar dobro uspeva. Zdi se mi, da bo videz še lepši kot v preteklih letih na svetovnih pokalih in drugih tekmovanjih. Veselim se vsega pompa, ampak zame so pomembnejše vožnje. Poskušal se bom čim bolj odmakniti, se bom pa v nedeljo, po prvenstvu, toliko bolj sprostil.

