Lobnik, Dragič in Marinič brez visoke uvrstitve

V Montpellieru v Franciji danes poteka tretji, zadnji tekmovalni dan letošnjega evropskega prvenstva v judu. Od Slovencev so danes v areni Sud de France na tatamije stopili Metka Lobnik v kategoriji do 78 kg ter Vito Dragič in Enej Marinič v kategoriji nad 100 kg, nihče pa ni posegel po višji uvrstitvi.

Dvakrat se je boril le Marinič, ki je v prvem krogu premagal Monačana Marvina Gadeauja, s katerim se je boril prvič v karieri. V drugem krogu je 25-letnega Slovenca nato izločil sedmi nosilec, Madžar Richard Sipocz.

"Že sva imela borbe z Madžarom, ampak tako kot prejšnji teden so ga ta teden spet ščitili sodniki. Mogoče se to sliši, kot da ne znam izgubljati, ampak bil sem dominanten, iskal sem napade. On se je metal po tleh, mi delal bloke, pa še vedno sem na koncu jaz dobil kazni. Ne vem, zakaj ga vsi sodniki tako ščitijo, to je zagotovo problem," je po dvoboju z Sipoczem dejal Marinič.

Dragić se je v isti kategoriji v prvem krogu pomeril z Rusom Valerijem Endovickijem, s katerim je letos v Ulan Batorju izgubil. Tudi tokrat je bil Rus premočan tekmec.

Vito Dragič Foto: Filip Barbalić/www.alesfevzer.com

"Z njim sem se boril v Mongoliji, tam sem izgubil po podaljšku na kazni. Poznam ga od prej, ko je bil on še dosti mlajši, tako da sem judo približno poznal, ampak v tem času, ko so bili oni zaprti, se je marsikaj spremenilo. Kar bi moral jaz taktično delati njemu, je on naredil meni. Taktika bi bila izvedljiva, ampak mi je zapiral desno roko in nisem imel močnih napadov. Tam, ko sem se pripravljal za dober napad, pa me je prehitel in dobil točko," je po dvoboju z Rusom dejal Dragič.

Kot je pojasnil sta drugače dobra prijatelja: "Takrat, ko je bil prvič v Evropi, sva se borila in mu je bil moj judo zelo všeč. Zelo sva se povezala, bila sva si kar v redu, vsak trening sva se borila, dal sem mu neke napotke, zdaj pa je že z mano na blazini, tako da to pomeni ali so oni tako hitro dobri ali pa sem že jaz res star."

Metka Lobnik Foto: STA/Katja Kodba

Najtežje delo je danes imela 22-letna Metka Lobnik. Ta se je po prvem prostem krogu v drugem merila s tretjo nosilko, Francozinjo Audrey Tcheumeo. Proti 33-letni štirikratni evropski prvakinji si je nabrala tri kazni in izgubila. Francozinji, ki je tudi svetovna prvakinja iz 2011, pohvali pa se lahko še z dvema olimpijskima medaljama, je pomagala tudi bučna podpora domačih navijačev.

"Zelo dobro jo poznam. Je starejša in izkušena, že večkrat sem na tekmi z njo izgubila. Žreba se ravno nisem mogla razveseliti, ampak smo na evropskem prvenstvu, tako da zagotovo ne moreš pričakovati lahkih borb. Mogoče je prav prvi krog največji izziv, žal pač zame tokrat neuspešno," pa je povedala Lobnik.

Slovenski judoisti in judoistke so tako zaključili nastope na tem EP, danes od 16. ure naprej pa sledijo še zadnje borbe za odličja v najtežjih kategorijah.

