Slovenska judoistka Andreja Leški je evropska prvakinja v kategoriji do 63 kilogramov. V finalu prvenstva v Montpellieru je z vazarijem premagala drugo nosilko, Izraelko Gili Sharir .

Leški, letošnja svetovna podprvakinja iz Dohe, je v prvem krogu premagala Španko Cristino Cabana Perez. Leški, ki je bila leta 2021 prav tako svetovna podprvakinja in istega leta v Lizboni še tretja na evropskem prvenstvu, je po treh minutah in pol podaljšane borbe le strla Španko, ki jo je premagala še petič na šestih medsebojnih dvobojih.

Leški, sicer peta nosilka EP, se je nato v drugem krogu borila proti Rusinji Kamili Badurovi. Proti dve leti starejši Badurovi se je 26-letna judoistka Bežigrada pomerila trikrat v karieri in le enkrat zmagala, toda Leški se je tokrat proti njej dobro odrezala in slavila po podaljšku, v katerem si je Badurova prislužila še svojo tretjo kazen.

V četrtfinalnem boju z Madžarko Szofi Ozbas, četrto nosilko in bronasto letos s SP v Dohi in EP lani v Sofiji, ni imela pretiranih težav in si priborila vstopnico za polfinale. Tam jo je pričakala nova zahtevna tekmica v obliki prve nosilke Laure Fazliu iz Kosova. Proti 23-letni aktualni evropski podprvakinji je zmagala le enkrat v treh dosedanjih dvobojih, danes pa je z iponom zanesljivo napredovala v veliki finale.

V tem jo je pričakala druga nosilka, Izraelka Gili Sharir, ki prav tako ni bila kos Leškijevi. Ta je tekmico premagala z vazarijem in se po srebru na SP razveselila še naslova evropske prvakinje.

Težko verjame, kaj je dosegla

"Najprej sploh ne morem verjeti, kje sem, kaj sem danes dosegla. Čeprav sem nekako ciljala in si po tihem želela ta vrh. S tem sem dokazala, da sem elita, da sem med top tekmovalci v Evropi, v svetu, kjerkoli pač že, tako da sem res presrečna," je po osvojeni zlati kolajni dejala Leški.

"Najboljše je, ko si želiš nekaj, česar še nisi dosegel, ko ciljaš še eno stopničko višje od tam, kjer si že bil. To se mi je danes zgodilo in dogajalo čez cel ta teden. Rekla sem, da sem dobro pripravljena, ampak ugotovila sem, da je dobra pripravljenost le tisto, da začneš na isti liniji kot vsi ostali. Tukaj so vsi zelo dobro pripravljeni, tako da to dobesedno ne pomeni nič, na tem pa moraš graditi še vse ostalo," je dodala nova evropska prvakinja.

Ta je danes v uvodnih borbah začela precej zadržano, nato pa je delovalo, kot da je Slovenka z vsako borbo bolj ogreta in bolj kot se je bližal finale, bolj je vse šlo kot po maslu. "Moram priznati, da sem po prvih dveh borbah bila malo razočarana nad tem, da sem morala taktično ugnati ti dve tekmovalki, ampak tako je. Razlike med nami so res majhne, odloča vsaka taktika, napakica, ampak sem vesela, da mi je to uspelo," je še pojasnila Leški.

Andreja Leški - rojena: 8. januarja 1997

- prebivališče: Ljubljana

- teža: (do) 63 kg

- poklic: študentka - klub: Bežigrad

- dosedanji klubi: Koper

- trener: Luka Kuralt Največji uspehi:

- 1. mesto evropsko prvenstvo Montpellier 2023

- 3. mesto evropsko prvenstvo Lizbona 2021 - 2. mesto svetovno prvenstvo Doha 2023

- 2. mesto svetovno prvenstvo Budimpešta 2021 - 1. mesto grand prix Zagreb 2021

- 1. mesto grand prix Marakeš 2019

- 1. mesto grand slam Düsseldorf 2018

- 1. mesto grand prix Agadir 2018

- 2. mesto grand slam Taškent 2021

- 2. mesto grand slam Tel Aviv 2021

- 2. mesto grand slam Abu Dabi 2018

- 2. mesto grand slam Baku 2017

- 3. mesto grand slam Ulan Bator 2023

- 3. mesto grand slam Baku 2022

- 3. mesto grand slam Abu Dabi 2021

- 3. mesto masters Doha 2021

- 3. mesto grand slam Düsseldorf 2019

- 3. mesto grand slam Pariz 2019

- 3. mesto grand prix Budimpešta 2018

- 3. mesto grand prix Taškent 2018

- 3. mesto grand prix Tbilisi 2017

- 3. mesto grand prix Taškent 2016

- 3. mesto grand prix Ulan Bator 2016 - 3. mesto MSP 2015

- 2. mesto MEP 2016

- 3. mesto MEP 2014

Pogačnikova se bo borila za bron

Pogačnik, dobitnica bronastega odličja z lanskega EP v Sofiji, je po prostem prvem krogu v drugem premagala olimpijsko podprvakinjo, Avstrijko Michaelo Polleres. Druga nosilko je izkušena Slovenka premagala po vazariju. V naslednjem krogu ji je nasproti stala na papirju nekoliko lažja tekmica, Italijanka Irene Pedrotti. Pogačnik se je do zdaj z 23-letno dvakratno italijansko državno prvakinjo pomerila le letos v Zagrebu in bila uspešna, tudi njo pa je ugnala z vazarijem.

Anka Pogačnik se bo borila za bron. Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko

V četrtfinalu je 31-letno Slovenko čakalo težko delo. Poleg zahtevne tekmice Marie Eve Gahie, svetovne in evropske prvakinje, ki jo je v karieri le enkrat premagala, se je morala kosati še s polno dvorano domačih navijačev, ki so Francozinjo ponesli do zmage.

V repesažu se je nato znova zbrala in premagala 20-letno Izraelko Mayo Goshen, slednja si je v podaljšku priborila tretjo kazen.

V boju za bron in ponovitev uspeha z lanskega EP se bo v finalnem bloku borb pomerila proti dvakratni svetovni prvakinji, Hrvatici Barbari Matić, ki jo je v osmih medsebojnih dvobojih trikrat premagala.

Hojak: Z mojega vidika kar v redu, taktično pa ne dovolj dobro

Danes sta od Slovencev nastopila še Martin Hojak (do 73 kg) in Juš Mecilošek (do 81 kg). Hojak je bil prvi krog prost, nato pa je v drugem krogu ugnal Srba Filipa Jovanovića.

"Z mojega vidika kar v redu, taktično pa ne dovolj dobro," je po koncu nastopov dejal Martin Hojak. Foto: www.alesfevzer.com

V tretjem krogu ga je pričakal izkušeni Gruzijec Laša Šavdatuašvili, 31-letni drugi nosilec EP ima tri kolajne z olimpijskih iger, leta 2021 je postal svetovni prvak, leta 2013 pa evropski. Hojak je Gruzijca do zdaj le enkrat premagal. Tokrat se je z njim dobro kosal, a je v borbi za zlato točko prejel še tretjo kazen in zaključil nastope na EP.

"Z mojega vidika kar v redu, taktično pa ne zadosti dobro. Nedvomno zahteven tekmec. Do meta ni prišlo glede na vse najine odlike, je bila pa na žalost razlika v taktiki. Nisem dovolj hitro napadel, mislil sem, da bi imel še kakšno sekundo časa, pa me je vsakič prehitel v pravih trenutkih," je svojo borbo z Gruzijcem opisal Hojak.

Mecilošek: Malo je padla zbranost

Mecilošek se je v prvi borbi pomeril proti Ukrajincu Mihailu Svidraku. Slednji je 22-letnega člana Bežigrada v prvem krogu ugnal po dveh vazarijih, tako da je Mecilošek edini od slovenskih predstavnikov drugega dne, ki je tekmovanje zaključil po prvi borbi.

Juš Mecilošek (levo) je tekmovanje zaključil po prvi borbi. Foto: Guliverimage

"Mislil sem, da sem se dobro taktično pripravil, z Martinom (Hojakom, op. STA) sva res dobro secirala nasprotnika. Vedela sva, da na tleh kar nevaren, tako da sem se tega zelo čuval. Vedela sva, da ga bom lahko prehiteval, malo sem računal tudi na kakšno kazen, saj sem v prvih dveh minutah imel pet, šest napadov, nasprotnik pa nič. Sodniki niso naredili nič, tako da mi je tu mogoče čisto malo padla zbranost," je po dvoboju povedal Mecilošek.