Ljudje na nogah: "Tako zrežiranega dvoboja še ni bilo" #video

Čeprav so vsi govorili, da 24-letni Paul proti MMA-borcu nima prav nobenih možnosti, je bilo dvoboja konec že po dobri minuti, ko je desnica znanega Youtuberja pristala na bradi Askrena. Čeprav je vstal in se je zdelo, da bi lahko dvoboj še trajal nekaj časa, se je sodnik dvoboja odločil, da močno opotekajočega Askrena ne bo več poslal na bojno polje.

Dvoboj je bil plačljiv, omenja se, da so morali gledalci za ogled odšteti okoli 50 dolarjev, zato ni čudno, da so se po videnem počutili kot tepci. Jezen in razočaran je bil tudi Askren. "To je sramota," se je posul s pepelom in opravičil vsem, ki so želeli Paula videti v njegovi vlogi.

V 70 sekundah zaslužil pol milijona dolarjev

Askrenova žalost je hitro minila, saj je v 70 sekundah dvoboja zaslužil kar pol milijona dolarjev, kar več kot v njegovi UFC karieri, Paulu pa je bilo pred dvobojem obljubljenih 690 tisoč dolarjev, dobil pa bo tudi delež od prodanih ogledov dvoboja, kar bi lahko vse skupaj številko dvignilo na nekaj milijonov. "Tako zrežiranega dvoboja še ni bilo," je zapisal eden izmed uporabnikov Twitterja, drugi pa, da bolj srečnega poraženca še ni videl in mu čestital za vrečo denarja.

Takole je Askren s svojimi najdražjimi zapustil ring:

Paul se je v boksarski svet podal na dogodku dvoboja njegovega brata Logana proti KSI-ju, ko je v predborbi s tehničnim nokavtom premagal KSI-jevega mlajšega brata Dejija, med profesionalce pa je vstopil decembra 2019.

Zdaj je že pri treh zmagah, a do zdaj se tepel le z natakarji, kot se radi izrazimo v boksarskem svetu. Premagal je Youtuberskega kolega AnEsonGiba in nekdanjega NBA zvezdnika Nata Robinsona, zdaj pa še MMA-borca, ki nikoli ni slovel kot dober v boksu, bolj je bil znan kot dober rokoborec, kar pa mu v boksu niti malo ne pomaga.

