Učiteljica matematike sporočila: Upam, da nas boste zdaj bolj spoštovali #video

Bojne rane po dvoboju:

To je bil za simpatično Avstralko na šestem profesionalnem dvoboju prvi poraz, a Bridgesova je pokazala, da znajo tudi lepa dekleta močno udariti. "Točke na koncu niso šle v mojo korist, a veliko spoštovanje moji nasprotnici Shannon, s katero sva navijačem pričarale dvoboj, ki se ga bodo navijači še dolgo spominjali. Za tango sta potrebna dva. Upam, da imajo zdaj ljudje malce več spoštovanja do nas in ženskega boksa," je po porazu kljub hudi oteklini na desnem očesu nasmejano razlagala 34-letna plavolasa bombarderka.

Tehtanje pred borbo:

Priznala, da je bil to del taktike

Bridgesova je nase opozorila s tehtanjem, na katerega je prišla v seksi spodnjem perilu. "Bodimo pošteni, če bi bila v opravi kot ostale, bi bil to le še en dvoboj, ki bi šel mimo vseh. Lahko me kritizirate, kot želite, a priznajte, da drugače ne bi niti vedeli, da je bil ta dvoboj na sporedu. Zdaj je mnoge seveda zanimalo, če se ta punca v čipkastih tangicah zna tepsti ali pa je le še ena barbika. Resnica je, da se jaz in Shannon znava, to sva tudi pokazali. Želela sem le, da se nisva borili sami zase, ampak da svoje znanje pokažemo širnemu svetu," je za Sky Sports priznala Avstralka, ki ni, če se stereotipsko izrazimo, tipična blondinka. Poleg boksarske kariere opravlja tudi delo učiteljice matematike.

Vrhunci z dvoboja med Bridgesovo in Shannonovo:

Preberite še: