Najbolje plačani športni funkcionar na svetu se je odpovedal plači

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Komisar Nacionalne nogometne lige NFL, severnoameriške poklicne lige v ameriškem nogometu, Roger Goodell se je odpovedal plači v okviru svežnja ukrepov, ki naj bi ligi pomagali zmanjšati stroške med pandemijo novega koronavirusa, so v sredo poročali ameriški mediji.

Goodell, ki naj bi bil najbolje plačani športni funkcionar na svetu, je prejšnji mesec prostovoljno zahteval, da se njegova plača zniža na nič, kar je potrdil odbor lige za odškodnine, je poročala mreža ESPN.

Goodell je leta 2017 podpisal petletno podaljšanje pogodbe, ki naj bi znašalo 184 milijonov evrov ali 37 milijonov evrov letno, pri čemer so večji del te številke znašali dodatki in stimulacije.

Lastnik Pittsburgh Steelers Art Rooney II, ki je predsednik odbora za odškodnine, je v e-poštnem sporočilu, poslanemu ekipam v sredo, potrdil znižanje plač komisarju lige NFL.

Sezono 2020 želijo izpeljati v celoti

Urad lige sicer ostaja zavezan načrtu, da izpeljejo sezono 2020 v celoti. Načrt predvideva tudi znižanje plač ostalim zaposlenim v ligi NFL.

Od 22. maja se bo vsakemu zaposlenemu, ki zasluži več kot 100.000 dolarjev oziroma 92.000 evrov letno, plača znižala med pet oziroma 15 odstotkov. Ta ukrep ne bo prizadel zaposlenih, ki zaslužijo letno manj od tega zneska.

"Upamo, da se bodo poslovni pogoji izboljšali in omogočili vrnitev plač na predkrizno raven, čeprav ne vemo, kdaj bo to mogoče," je v dopisu zapisal Goodell.

"Gospodarske posledice za našo državo so bile velike ... Jasno je, da bodo gospodarski učinki globlji in dolgotrajnejši, kot je kdorkoli pričakoval, in da se njihovega trajanja ne da napovedati," je dejal.

NFL ostaja najbolj priljubljena in najbolj dobičkonosna športna profesionalna liga v ZDA, saj je v letu 2018 ustvarila ogromnih 14,7 milijard evrov prihodka.

Preberite še: