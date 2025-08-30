Lea Novak finalistka v Tacnu

Čeprav je sprva kazalo, da bodo slovenske kanuistke na domači tekmi svetovnega pokala v Tacnu ostale brez finala, se to ni zgodilo. Sodniki so namreč naknadno razveselili Leo Novak, ki je po prvotnih izidih zasedla 13. mesto, a sodniška odločitev jo je dvignila na uradno 12. mesto, kar je njen najboljši rezultat v tej disciplini v svetovnem pokalu.

Razočarano pa je progo zapustila petkova junakinja Eva Alina Hočevar. Vožnja se ji ni posrečila, uvrstila se je na 16. mesto, po dveh dotikih je za reprezentančno kolegico zaostala za sekundo in pol, za najhitrejšo, Andorko Monico Dorio pa sedem sekund in 99 stotink.

"Cilja, uvrstitve v finale, nisem izpolnila, razočarana sem. Še bolj kot z uvrstitvijo pa sem nezadovoljna nad vožnjo. Že pri prvih vratcih sem storila napako. A ni bilo še vse izgubljeno, toda nisem se uspela umiriti, prav pri vsaki kombinaciji sem izgubljala," je dejala Hočevar, ki bo v nedeljo nastopila še v krosu.

Alja Kozorog je z dvema kazenskima sekundama zasedla 19. mesto (+9,09).