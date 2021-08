Laura Unuk zmagala tudi v drugem krogu šahovskega EP

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Laura Unuk je zmagala tudi v drugem krogu šahovskega evropskega prvenstva za ženske, ki poteka v romunskem mestu Iasi, in bo v naslednjem krogu igrala z vodilno na razpredelnici, Nemko Josefine Heinemann. Unukova je na skupnem 10. mestu ter je ena izmed 16 šahistk, ki so zabeležile po dve zmagi.

Unukova je v uvodnih krogih ugnala tako Srbkinjo Jovano Erić kot tudi Romunko Andreo Marioaro Cosman in je v samem vrhu med 117 igralkami iz 29 držav.

Nastopajo še tri slovenske šahistke. Monika Rozman je v uvodnih krogih remizirala s Francozinjo Sophie Milliet in Poljakinjo Moniko Socko. Zala Urh je izgubila z Izraelko Marsel Efroimski in premagala Moldavko Valentino Verbin, Nuša Hercog pa je remizirala z Romunko Alessio Mihaelo Ciolacu in izgubila s Poljakinjo Alicjo Sliwicko.

Zala Urh je z eno točko na 46. mestu, točko ima na 58. mestu tudi Rozmanova, na 93. mestu je s pol točke Hercogova.

Naslednja tekmica Unukove bo Heinemannova, ki je v drugem krogu s črnimi figurami presenetila Efroimsko.

Prvakinja bo znana po 11. krogih 20. avgusta.