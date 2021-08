Laura Unuk krog pred koncem EP na 19. mestu

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Najboljša slovenska šahistka Laura Unuk je v desetem, predzadnjem krogu evropskega prvenstva za ženske, ki se končuje v romunskem Iasiju, s črnimi figurami remizirala z Bolgarko Gabrielo Antovo in je na 19. mestu. Na EP je šestnajsta nosilka dosegla pet zmag, tri remija in dva poraza ter ima 6,5 točke. S tem za točko zaostaja za tretjim mestom.

Unukova ima sicer več kot 100 točk višji rating od tokratne 19-letne tekmice iz Sofije in se je nadejala zmage. "Današnji dvoboj ocenjujem kot razočaranje, saj bi morala igrati na zmago. Na mojo otvoritev je našla odgovor. Kmalu mi je zamenjala večino figur in nato šla v mrtev remi. Morala bi igrati bolj zaprto otvoritev, potem bi se igra razvila in bi mi morala dokazati, da lahko iztrži remi," je pojasnila Laura Unuk.

Dodala je: "Jutri je na programu zadnji krog in me čaka zadnja partija na EP, na kateri si želim zmage in potem bom delno zadovoljna z doseženim, čeprav sem sicer na prvenstvu pokazala dober šah. Nič še ni odločeno, ampak jutri se bom morala zelo potruditi."

Vodi Ukrajinka Julija Osmak, ki ima po remiju z rojakinjo in doslej četrto Natalijo Bukso osem točk. Druga je s prav tako osmimi točkami Armenka Elina Danieljan, ki je s črnimi figurami ugnala doslej tretjeuvrščeno Gruzijko Belo Kotenašvili.

Na tretje mesto se je tako povzpela Poljakinja Oliwia Kiolbasa, ki je kljub prednosti začetne poteze Gruzijke Lele Javakišvili dobila ta dvoboj. Tako kot Kiolbasa imata 7,5 točke na četrtem in petem mestu tudi Estonka Mai Narva in Buksa. Štiri šahistke imajo nato po sedem točk, kar 12 igralk, med njimi je tudi Unukova, pa je zbralo po 6,5 točke.

Rozmanova padla na 51. mesto

Monika Rozman je s črnimi figurami izgubila proti Olgi Zimini iz Italije, ki ima naziv mednarodnega mojstra ter prek 200 točk višji rating. O prednosti italijanske predstavnice govori tudi podatek, da je Unukova maja letos postala prva slovenska šahistka v zgodovini, ki je osvojila naziv mednarodnega mojstra.

Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

Rozmanova, sicer šele 78. igralka turnirja, je doslej igrala zelo dobro, a jo je ta poraz iz 35. mesta potisnil na 51. s petimi osvojenimi točkami. Prehitela jo je tudi Zala Urh, ki je vodila bele figure proti Nemki Josefini Heinemann. Ta je bila na uvodu EP celo na čelu razpredelnice, je pa Urhova z njo razdelila točko in jih ima na 43. mestu 5,5.

Nuša Hercog, četrta Slovenka na EP, je s črnimi figurami izgubila z Avstrijko Denise Trippold ter je z 2,5 točke na 114. mestu med 117 igralkami.