Garnbretovi premor ni škodil, v nedeljo v kranjski boj devet Slovencev

Garnbretovi daljši premor od treningov, ki si ga je vzela po svetovnem prvenstvu na Japonskem, na katerem je osvojila tri naslove svetovne prvakinje, ni pustil posledic. Dvajsetletnica je poskrbela za drugi dosežek današnjih ženskih kvalifikacij v športni dvorani Zlato polje ter vložila kandidaturo za boj za najvišja mesta.

Pred prvo zvezdnico domače vrste se je uvrstila zgolj Japonka Ai Mori, ki je bila najboljša v obeh kvalifikacijskih smereh, v katerih je edina med ženskami zadržala zadnja dva oprimka povsem na vrhu.

Garnbretovi so v smeri 2 priznali dosežek 39+, drugega najboljšega, v kvalifikacijski smeri 1 pa je bila del skupine trinajstih tekmovalk z osvojenim vrhom.

To smer so od prvega do zadnjega oprimka ob Garnbretovi splezale še Tjaša Kalan, Mia Krampl in Mina Markovič.

Svetovna podprvakinja Mia Krampl je napredovala s četrtim rezultatom. Foto: Manca Ogrin

Polfinale, ki bo prvič v Kranju v nedeljo zgodaj dopoldne, so si ob trikratni zmagovalki seštevka svetovnega pokala v težavnosti zagotovile še svetovna podprvakinja v tej disciplini Kramplova s četrtim dosežkom (vrh, 32+), s štirimi zmagami slovenska rekorderka Kranja Markovičeva, ki je poskrbela za sedmi dosežek kvalifikacij (vrh, 27+), deveta Lučka Rakovec (36+, 29+), Tjaša Kalan na 15. mestu (vrh, 17) in Lana Skušek (30, 23+) na 20. mestu.

Brez polfinala med ženskami je ostala zgolj kranjska debitantka Lucija Tarkuš (23+, 11+) na 41. mestu od 53 tekmovalk, ki so se merile v kvalifikacijah.

Nedeljska deveterica

V nedeljskem polfinalu bo nastopilo vsega skupaj devet Slovencev od štirinajstih. Luka Potočar s 15. dosežkom moških kvalifikacij, Martin Bergant z 20. in Anže Peharc z 21.

Luka Potočar je bil s 15. rezultatom najuspešnejši Slovenec v kvalifikacijah. Foto: Anže Malovrh

Brez polfinala so ostali izraziti balvanist Jernej Kruder, ki je bil daleč od najboljše šestindvajseterice na 42. mestu, Žiga Zajc (45.), Milan Preskar (52.) in kranjski debitant Andrej Polak (56.).

Najvišje uvrščeni Slovenec v seštevku svetovnega pokala v težavnosti Domen Škofic je po svetovnem prvenstvu na Japonskem že predčasno končal sezono in ne bo tekmoval na preostalih treh tekmah svetovnega pokala.

Finale najboljše osmerice v vsaki od konkurenc bo ob 17.15. Še pred tem bo z začetkom ob 16.30 projekcija filma paraplezalca Gregorja Selaka s povednim naslovom, igro besed GreGor.

