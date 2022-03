Kosmini nagrada za življenjsko delo, lani najboljši Mrakova in Macarolova ter Vodišek

Janko Kosmina je na današnji prireditvi Jadralne zveze Slovenije (JZS) v Ljubljani prejel veliko jadro za življenjsko delo, priznanji za najboljšega jadralca lanskega leta pa so dobili posadka razreda 470 Tina Mrak in Veronika Macarol ter kajtar Toni Vodišek.

Mrakova in Macarolova, ki sta bili skoraj desetletje najboljši slovenski jadralki, sta prav na dan žena sporočili, kako nameravata nadaljevati njuni športni poti, saj bo na naslednjih olimpijskih igrah leta 2024 v Parizu njun razred 470 zgolj v mešanih posadkah.

Mrakova bo v njej naslednjih dveh tekmah nastopila s flokistom Jakobom Božičem in se nato odločila, kako naprej. Macarolova še ni sprejela dokončne odločitve "bo pa še ostala v jadranju". Obe sta sicer vključeni še v slovensko posadko Krpani, ki se bo sredi leta merila na prvem zlatem pokalu v Švici.

Vodišek cilja na najvišja mesta na OI v francoski prestolnici, kjer bo njegova disciplina prvič v olimpijskem programu. Njegove želje so jasne: "Na OI ne bom šel, da bi bil drugi. Moji cilji so jasni in temu posvečam vso pozornost. Moje delo so tekme in treningi, za ostalo skrbita oče in mama ter drugi člani ekipe. Če se preveč posvečaš drugim stvarem, potem v športu ne moreš biti na vrhu." Lanski zlom rame je pozdravljen, ima pa še težave zardi nedavno prebolelega novega koronavirusa.

Toni Vodišek ima v Parizu visoke cilje. Foto: STA

Osrednjo vlogo na prireditvi sta imeli, ne le zgolj zaradi osmega marca, Mrakova in Macarolova. Skupaj sta odjadrali dobrih devet let v dveh olimpijskih ciklih, dvakrat postali evropski prvakinji (Bourgas 2018 in Aarhus 2015) in bili dvakrat bronasti na stari celini (Mallorca 2016 in Atene 2014), s svetovnega prvenstva v Solunu 2017 pa sta prinesli bronasto medaljo.

V njuni skupni zbirki ni zasijalo le olimpijsko odličje, ostala pa bosta dva vrhunska rezultata, v Riu de Janieru 2016 sta končali na 6. mestu, igre Tokiu lani pa sta zaključili na 5. mestu, čeprav sta se na obeh OI vse do zadnjega borili za medaljo. Zaradi svojih dosežkov sta bili v izboru športnih novinarjev najboljša slovenska športna ekipa leta 2018.

Janko Kosmina je postavil temelje jadralnih uspehov. Foto: Vid Ponikvar/Sportida Uvodoma je Mitja Kosmina, sin in prav tako jadralec, prevzel priznanje namesto obolelega očeta Janka Kosmine. Ta je postavil temelje jadralnih uspehov s prvim prebojnim rezultatom na olimpijskih igrah v Rimu 1960, ko sta v posadki s krmarjem Mariom Fafangelom osvojila 8. mesto. Ta rezultat je ostal nedosežen kar 44 let, vse do prve olimpijskega brona Vasilija Žbogarja v Atenah leta 2004, ki ga je Kosmina dočakal za krmilom panožne zveze.

Kosmina, ki je s Fafanglom uvrščen tudi v slovenski hram športnih junakov, tam sta zaenkrat edina jadralca, se je po tekmovalni karieri posvetil organizaciji. Med drugim je bil predsednik jugoslovanske in slovenske jadralne zveze ter eden od pomembnih oseb pri ustanavljanju Olimpijskega komiteja Slovenije. Kot gospodarstvenik je bil tudi pomemben podpornik šport in jadranja.

Predsednik JZS Samo Lozej je v svojem nagovoru izpostavil tudi obetavno mlado generacijo in šest medalj na mladinskih prvenstvih sveta in Evrope v lanskem letu v prehodnih in olimpijskih razredih, kar se v zgodovini slovenskega jadranja še ni zgodilo.