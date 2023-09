Bodo Janja, Mia, Vita in Luka poleteli na krilih domačih navijačev?

Plezalni center Plus Climbing Koper bo na zunanji plezalni steni pri dvorani Bonifika danes ob 20.00 gostil finale tekme svetovnega pokala v težavnostnem plezanju, v katerem bodo svoje najboljše plezanje poskušali predstaviti tudi štirje Slovenci. Poleg najboljše plezalke na svetu Janje Garnbret, ki je v kvalifikacijah edina dosegla vrh obeh smeri in vodi tudi po polfinalu, še Mia Krampl, Vita Lukan in lanski zmagovalec Luka Potočar. Lani si je finale ogledalo več tisoč navijačev, plezalci in plezalke si želijo, da bi tako podporo doživeli tudi letos. Pod steno je bilo glasno že med polfinalom.

Janja Garnbret, ki bo po domači tekmi zaključila sezono in se počasi začela pripravljati na olimpijske igre v Parizu, je navdušila že v kvalifikacijah, ki so potekale včeraj dopoldne. Zlahka je preplezala obe kvalifikacijski smeri in to edina, v polfinalu pa je dosegla enako višino (35+) kot lanska zmagovalka, svetovna prvakinja v težavnosti Ai Mori, a zaradi boljše predstave v prvem krogu tekmovanja vodi tudi po polfinalu, kar pomeni, da bo v finalu nastopila kot zadnja.

"Lahko samo rečem, da sem uživala. Mislim, da je bil eden od najbolj sproščenih nastopov pred domačim občinstvom. Sam zaključek ni bil popoln, ampak do tja ni bilo odvečnih gibov. Jutri je nov dan in veselim se finalne tekme," je bila nad razpletom navdušena Garnbretova, ki vedno prizna, da nastop pred domačimi navijači zanjo predstavlja velik pritisk.

Vita Lukan je navdušila s plezanjem v polfinalu. Foto: Grega Valančič

Zelo dobro plezanje sta pred glasno domačo publiko prikazali tudi Vita Lukan s petim in Mia Krampl s sedmim dosežkom, dobro pa se je izšlo tudi Luki Potočarju, ki je po kvalifikacijah zasedal šele 21. mesto, potem pa v polfinalu obudil občutke iz fenomenalne lanske sezone, v kateri je zmagal prav v Kopru, in se prebil na sedmo mesto in s tem v finale.

Mia Krampl se je v finale uvrstila s sedmim dosežkom. Foto: Grega Valančič

"Ko sem se prebijal čez najtežji del, sem ves čas slišal občinstvo. Bilo je neverjetno. Vedel sem, da je smer težka, v glavi sem imel samo to, da se moram prebiti. Zelo sem vesel, da bom ponovno nastopil v finalu," navdušenja ni skrival Jeseničan, ki se je z višino 27 v finale prebil s sedmim dosežkom.



Nocoj si želi ponoviti lanski scenarij, zmago. "Drugače ne bi bil tu, zdi se mi, da je forma v redu, čaka nas nova smer, bomo videli. Fantje so močni, naredile so se kar velike razlike. Zagotovo bo nekoliko lažje zaradi domače stene, na kateri smo opravili kar nekaj treningov z reprezentanco, na koncu pa je povsod tako, da je treba odplezati, ne glede na to, da gre za domačo steno," je povedal za STA.

Luka Potočar je užival v podpori navijačev. Foto: Grega Valančič

V finalu, ki se bo začel ob 20.00, bo nastopilo osem najboljših v moški in ženski konkurenci. Poleg Potočarja še izjemni japonski najstnik Anraku Sorato, ki vodi po polfinalu, Britanec Toby Robert, Američan Jesse Grupper, dva nemška plezalca Yannick Flohe in Alex Megos, Francoz Sam Avezou in olimpijski prvak Španec Alberto Gines Lopez.



V ženski konkurenci se bodo za odličja poleg treh Slovenk (Garnbret, Krampl in Lukan) pomerile še tri Japonke (Ai Mori, Natsuki Tanni in Nonoha Kume), Korejka Seo Chaehyun in Italijanka Laura Rogora.



Pod steno bo pestro že od 17.00.

Osemnajstletna Sara Čopar le gib od finala

Med 21 slovenskimi plezalci in plezalkami, ki so dobili priložnost za nastop v Kopru, je bila tudi 18-letna Sara Čopar iz Laškega, ki je na Obalo pripotovala z izjemno popotnico, kot mladinska svetovna prvakinja v težavnosti. Pred dnevi je v pogovoru za Sportal izjavila, da si želi najmanj polfinala, na koncu pa bi se skoraj uvrstila tudi v finale. Z višino 31+ je tekmo končala na desetem mestu, le en gib pa jo je ločil do finala.

Sara Čopar in Lucija Tarkuš Foto: Grega Valančič

Lučka Rakovec je bila 19., Lana Skušek 22., debitantka v članskem svetovnem pokalu Rosa Rekar pa 25.

V moški konkurenci so v polfinalu plezali trije predstavniki domače vrste. Poleg Potočarja še Martin Bergant, ki je tekmo končal na 21. mestu, in mladinec Lovro Črep na 25. mestu.

Selektor vabi navijače na Obalo

"Izšlo se je, kot smo si želeli, manjkalo je še nekaj malega za velik presežek, sem pa vesel, da se je danes v polfinale uvrstilo deset Slovencev in med njimi kar dva mladinca. To je odlična spodbuda," je ocenil selektor Gorazd Hren, ki finalistom želi sproščeno dopoldne, zvečer pa dober nastop v finalu. "Mi smo danes naredili svoje, upam, da pride v Koper številno občinstvo in plezalce močno podpre."