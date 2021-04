Zdaj tudi uradno. Slovenski šport se vrača nazaj!

Vlada je na petkovi dopisni seji sprejela odlok o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih programov in ga bo objavila v Uradnem listu Republike Slovenije in s tem se vzpostavljajo takšne omejitve pri izvajanju športnih programov in športnih tekmovanj kot so veljale pred zaprtjem države 1. aprila 2021.

Prihodnji konec tedna bo spet završalo na slovenskih nogometnih zelenicah. Foto: Vid Ponikvar

Športna vadba športnikov (treningi) se dovolijo samo:

- vrhunskim športnikom (olimpijski, mednarodni in svetovni razred), gre za skupaj cca. 550 športnikov, ki so s svojimi rezultati na mednarodni ravni dokazali svojo vrhunskost in, ki bi jim odsotnost treninga onemogočila nadaljnjo konkurenčnost na mednarodni ravni;

- perspektivnim športnikom, gre za približno 650 mladih športnikov, ki so v mladinskih kategorijah dosegli vrhunske mednarodne športne rezultate;

- športnikom v starostnih kategorijah kadeti, mladinci in člani, registriranim v skladu z 32. členom ZŠpo-1, ki so člani reprezentanc;

- poklicnim športnikom, ki so starejši od 15 let in so vpisani v razvid poklicnih športnikov pri ministrstvu za šport (gre za trenutno okrog 500 športnikov, ki pa so delno zajeti že v številki vrhunskih in perspektivnih športnikov). Status poklicnega športnika je oblika zaposlitvenega statusa (samozaposlena oseba);

- udeležencem tekmovanj, ki so dovoljena v skladu z odlokom.