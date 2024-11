Ko si v steni, je kar naenkrat vse drugače

Športno plezanje je raznolik šport, pri katerem sta pomembni vzdržljivost in mišična moč. Tekmovalcem vedno znova prinese nekaj novega, saj si dve steni nista enaki. Pri športnem plezanju so na udaru roke in prsti, pa tudi ramena in kolena. Tako nevarnosti in tveganja poškodb opisuje vrhunski športni plezalec in slovenski reprezentant Luka Potočar.

Luka Potočar se je s steno prvič srečal pri petih letih, ko sta ga starša vpisala v tečaj športnega plezanja. Sprva je plezanje potekalo kot igra, a z napredovanjem in novimi znanji so treningi postajali resnejši. Kot mlad se je zgledoval po najboljših slovenskih plezalcih Domnu Škoficu, Mini Markovič, Maji Vidmar in seveda Janji Garnbret, ki je z vrhunskimi dosežki pripomogla k popularizaciji tega športa v Sloveniji.

Potočar športno plezanje opisuje kot raznolik šport, ki vključuje tri različne discipline, hitrost, balvansko plezanje in težavnostno plezanje. Najzahtevnejše je težavnostno plezanje, ki je tudi Lukova primarna disciplina. Tekmovalci uporabljajo plezalne čevlje, v steni so varovani z vrvjo. "Pomembni sta vzdržljivost in mišična moč," pravi Potočar.

Potočar je leta 2022 v Džakarti postal zmagovalec seštevka sezone svetovnega pokala težavnosti. Za svoj največji uspeh šteje drugo mesto v težavnostnem plezanju na evropskem prvenstvu v Münchnu. To je bila zahtevna tekma z močno konkurenco. "Forma je bila dobra, vse se je poklopilo. Takrat sem res užival," pove Potočar.

Najbolj so na udaru roke in prsti

Posebnost težavnostnega plezanja je, da nimaš veliko časa za razmišljanje ob zahtevnih gibih, treba se je hitro odločiti, saj energija hitro kopni. Včasih je treba tvegati, saj le tako lahko konkuriraš za dober rezultat, pravi sogovornik, ki trenira petkrat tedensko.

"V steni so nekatere stvari drugačne, kot si načrtoval. Smer s samo 30 gibi je lahko bistveno težja od tiste z 200 gibi. Poudarek je na grifih in njihovem oprijemu. Nekatere fizično zelo zahtevne smeri imajo lahko tudi samo 15 gibov. Posebnost takih smeri je, da je zanje treba imeti veliko fizične moči."

Tveganja za plezalce predstavljajo različne poškodbe, pove Potočar. Najbolj so na udaru roke in prsti, ki so med oprijemanjem pod hudim pritiskom. Izpostavljena so tudi ramena in sklepi. In seveda kolena. "Na udaru smo zlasti pri padcih, saj nikoli ne veš, kaj se bo zgodilo. Hitro se zgodi, da ti obrne koleno in ti dolgotrajna poškodba uniči sezono." Zato je posebej pomembna previdnost pri doskoku s stene, poudarja Potočar.

Umetne stene so sicer manj nevarne od naravnih, kjer je plezalec odvisen od vremena in skale, ki se lahko odlomi. Potočar priznava, da med športno sezono naravnih plezališč ne obiskuje, saj si ne upa tvegati poškodbe. Čas zanje raje najde po sezoni.

Brez zaupanja ne greš v steno

Plezalci morajo imeti zaupanje v tistega, ki jih varuje, ko so v steni, pravi sogovornik. Čeprav je plezanje zelo napredovalo tudi s pomočjo sodobnih varovalnih naprav, ki mehansko zategnejo vrv in preprečijo padec, se zgodi, da kakšna tudi zataji. Na vprašanje, ali je plezanje varen šport, Potočar izstreli, da na prvo žogo ne. Vendar v resnici ni tako: "Ko bolje spoznaš šport, vidiš, da je varno. Poškodbe so, tako kot so v drugih športih, a varovala in ukrepi so ves čas prisotni. Res ni veliko trenutkov, ko podvomiš v varnost."

Luka Potočar se že ozira v prihodnjo sezono, v fokusu je svetovno prvenstvo, kamor želi priti na vrhuncu forme. Prepričan je, da bo tudi po koncu kariere ostal povezan s plezanjem. In nasvet, ki bi ga dal mladim? "Če kdo koleba med tem, ali bi poskusil ali ne, naj si da priložnost. To je lep šport, ki z leti postaja vedno lepši. Pomembno je, da pri športu uživaš. In športno plezanje otrokom lahko ponudi veliko tega."

