Kje supati? 40 čudovitih lokacij po Sloveniji, ki jih je vredno raziskati to poletje!

Oglasno sporočilo

Supanje še vedno navdušuje aktivne ljudi, ki se ob teku, kolesarjenju ali pohodih v hribe radi rekreirajo, zabavajo in sproščajo na vodi. Ker ni adrenalinski šport in ker se s supom enostavno lahko distanciramo drug od drugega, se z aktivnostjo lahko ukvarjamo tudi v teh presenetljivih časih, ko se borimo s covid-19 epidemijo.

Vsak ljubitelj supanja ima kakšno lokacijo, kjer supa najpogosteje, a najbolj zanimivo nam je zagotovo takrat, ko na neki lokaciji supamo prvič. Vedno več nas je takih, ki nam je pri supanju najbolj všeč izletnikovanje in prav za te suparje smo pripravili zemljevid lokacij z idejami za supanje po Sloveniji.

S supom po Sloveniji s pomočjo zemljevida

Zelo rada potujem po svetu in spoznavam ljudi, lokalno življenje, običaje, kulturo, a vedno, ko se vrnem domov, se zavem, da imam res srečo - živim namreč v res prekrasnem okolju. Vsako poletje vodim "sup ture" za turiste, ki so nad Slovenijo naravnost očarani – predvsem jim je všeč, kako je čista, prijazna za potovanje, slikovita in zelena.

Slovenija je polna zanimivih lokacij za supanje, ki smo jih inštruktorji supanja zbrali na enem zemljevidu. Več kot 40 lokacij (če štejemo še nekaj lokacij na Hrvaškem in v Italiji) je opremljenih z opisi, natančnimi vstopnimi točkami, s potencialnimi nevarnostmi ter različnimi opcijami (dolžinami) "sup tur", ki jih na posamezni lokaciji lahko naredimo.

Zemljevid smo naredili z namenom, da bi si skupnost suparjev delila čim več idej in informacij o posameznih lokacijah, in to na enem mestu. Mnogi napredni suparji se spogledujejo s supanjem po rekah, vendar si zaradi nepoznavanja območja, pretokov rek, potencialnih brzic itd., na reke ne upajo. Vsem tem bo zemljevid pomagal in jih opozoril na posebnosti, na katere morajo biti pozorni, da bodo supali varno.

Zavedamo se, da je primernih lokacij še ogromno, zato vabimo vse sup navdušence, da zemljevid soustvarjate ter dodate svoje domače sup lokacije, da jih lahko obiščemo tudi drugi.

Slovenija je za supanje razmeroma varna, a moramo se vedno ustrezno pripraviti!

Slovenija je v tujih medijih pogosto poudarjena kot suparjem prijazna destinacija, saj je izjemno lepa ter za supanje razmeroma varna. Razlika med plimo in oseko ni večmetrska kot v Franciji, morski tokovi so manj močni kot v Indoneziji, nevihte se manj pogosto razvijajo kot na Karibih, ni se nam treba spraševati, ali bomo v jezeru srečali kače, krokodile itd.

Kar pa ne pomeni, da nevarnosti ni. Vsako lokacijo moramo pred obiskom raziskati (poiskati vstopno-izstopna mesta, načrtovati dolžino "sup ture", identificirati nevarnosti), pogledati podrobno vremensko napoved in za turo pripraviti ustrezno opremo (majica z UV zaščito, neoprenski čevlji, v nepremočljivi torbi pa ne bi smele manjkati malica in energijske ploščice, krema za sončenje, neoprenska majica za primer dežja, telefon, prenosna baterija, zadostna količina vode).

Najbolj varno je sicer supati na jezerih, ki jih kot lokacije umeščamo med mirne in zaprte vode. V primeru nepredvidene nevihte nas bo na taki lokaciji veter odnesel na obalo, na morju pa bi nas lahko na odprto. Supanje na morju ima več potencialnih zapletov. Čudovito je supati daleč, vendar je priporočeno, da se supa vzporedno z obalo.

Varnostna vrvica je osnovni del opreme pri supanju!

Za varnost je zelo pomembna varnostna vrvica, ki jo na eni strani pritrdimo na sup, na drugi strani pa na nogo. Četudi nameravaš supati le po zalivu, te lahko preseneti veter, dvigne sup in ga odpihne. V nepredvidenih situacijah varnostna vrvica poveča možnost preživetja.

Če pogosto supamo sami (predvsem na morju), je dobro razmisliti o samonapihljivem rešilnem jopiču (PFD), ki je pospravljen v mali torbici, ki jo enostavno zapnemo okoli pasu. Co2 bombico sprožimo le v primeru nesreče, upamo, da čim manjkrat.

Kakšni supi so najbolj primerni za reke, kakšni za jezera in kakšni za morje?

Sup je najbolje izbrati glede na dosedanje izkušnje s supanjem oziroma vaše ambicije za prihodnost. Začetniki iščejo stabilne supe in delajo krajše razdalje (do 10 km), malce bolj izkušeni suparji pa se že spogledujejo z daljšimi razdaljami (10–20 km in več), zato so bolj primerni malce hitrejši supi. Začetnikom se priporoča vsestranske sup deske, naprednim suparjem pa touring sup deske.

Bolj, kot je voda nemirna (jezero v primerjavi z morjem), daljše, kot so razdalje, težji, kot smo suparji, bolj je pomembno, da je sup maksimalno trden in tog. Sup, ki se ne upogiba, je bolj stabilen.

Na trdnost sup deske v največji meri vpliva kvaliteta sredice (razberemo jo lahko s podatka napihljivosti; 10–15 psi slabša, 15–18 psi srednja, 18–25 psi boljša kvaliteta) ter na podlagi tehnologije, s katero je sup narejen. Enoplastni supi imajo npr. precej slabšo konstrukcijo kot dvoplastni, zato so bolj občutljivi na valove in tudi dovzetni za poškodbe (sredica je namreč zaščitena le z eno plastjo materiala). Katere lastnosti in specifikacije so pomembne pri napihljivih supih, si lahko preberete v celovitem vodiču Kako izbrati sup desko.

Napihljiv sup je najbolje testirati!

Pred nakupom je ogledani sup dobro testirati. Razlike med supi so res velike in testi omogočajo, da sami preizkusite različne tehnologije in različne cenovne razrede supov ter se odločite za tistega, ki najbolj ustreza ambicijam in vaši denarnici. Bananaway ekipa teste supov organizira po celotni Sloveniji. Vabljeni!

Špela Zupanc, inštruktorica supanja Bananaway

Naročnik oglasnega sporočila je Bananaway.