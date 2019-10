Kegljači Konstruktorja brez finala svetovnega pokala v Nemčiji

V prvem delu svetovnega pokala v nemškem Ludwigshafnu slovenski kegljaški prvak Konstruktor ni bil uspešen. Mariborčani so v kvalifikacijah s 3519 podrtimi keglji osvojili šele deveto mesto in izpadli. V ženski konkurenci slovenski prvak, kranjski Triglav, ni tekmoval.

V mariborskem moštvu je najboljši rezultat dosegel Matej Lepej, ki je podrl 636 kegljev, za njim pa so bili po uspešnosti Aleš Blaž (598), Timi Jurančič (586), Sandi Sajko (570), Luka Sajko (565) in Boštjan Zvezič (565).

Še šest slovenskih klubov je bilo med udeleženci v ostalih mednarodnih tekmovanjih. V evropskem pokalu v Varaždinu so bile Celjanke šeste, kegljači Ljubelja pa na desetem mestu. V pokalu NBC v Slavonskem Brodu so se v finale kot tretji zavihteli Kamničanke in Kamničani, kegljačice Ljubelja Tržiča in Postojnčani so bili v ozadju.

