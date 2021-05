Katja Debevec v Salt Lake Cityju do polfinala

Slovenska plezalka Katja Debevec se je v Salt Lake Cityju na drugi tekmi svetovnega pokala v balvanskem plezanju uspešno prebila skozi kvalifikacije in bo v soboto nastopila v polfinalu najboljše dvajseterice. Vita Lukan je zasedla 23. mesto in ostala brez sobotnega nastopa.

Najboljša v kvalifikacijah je bila Japonka Nonaka Miho, ki je kot edina preplezala vseh pet balvanov. Debevčeva je do vrha prišla štirikrat in za to porabila deset poskusov, neuspešna je bila le na zahtevnem tretjem balvanu.

Lukanova je prvi, drugi in četrti balvan preplezala v skupno vsega štirih poskusih, na tretjem in petem pa ni prišla do prvega oprimka in ostala brez polfinala.

Slovenska reprezentanca onstran Atlantika nastopa brez prve zvezdnice Janje Garnbret. Reprezentanci se bo zmagovalka prve balvanske tekme svetovnega pokala v sezoni v švicarskem Meiringenu pridružila na tekmovanju prihodnji teden, ki bo prav tako v Salt Lake Cityju. Med 28. in 30. majem bodo tam tekme svetovnega pokala v balvanskem in hitrostnem plezanju.

Moški bodo kvalifikacije v balvanskem plezanju začeli ob 23.30. Nastopili bodo Jernej Kruder, Gregor Vezonik in Anže Peharc.

Polfinalni nastopi v ženski in moški konkurenci se bodo začeli v soboto ob 19. uri, finale najboljših šestih plezalk bo v noči na nedeljo ob 1. uri, sledil pa bo še moški finale.

