Katja Babič, lepotica, ki dviguje kot zver

"Look like a beauty, lift like a beast," se glasi eden od opisov fotografije na profilu 24-letne Katje Babič na Instagramu , najboljše slovenske tekmovalke v powerliftingu po IPF-pravilih (kombinacije treh disciplin dvigovanja uteži). Uspešna študentka magistrskega študija živilstva je večkratna državna prvakinja v powerliftingu, velike načrte pa ima tudi v mednarodnem okolju. Želi si ponoviti ali nadgraditi drugo mesto v počepu z lanskega evropskega prvenstva na Danskem.

Katja Babič, simpatično dekle s Ptuja, je že od nekdaj povezana s športom. Dolga leta se je ukvarjala z odbojko, ljubiteljsko se je posvečala atletiki.

Prelomni trenutek na njeni športni poti se je zgodil leta 2015, ko jo je njen fant Florijan Cajzek povabil na trening v fitnes. "Tam so me hitro navdušili nad počepom in mrtvim dvigom, hitro pa se je izkazalo, da imam v tem športu potencial. Kmalu sem začela trenirati še tretjo disciplino, potisk s prsi, in po prvem nastopu me je pritegnilo in vztrajam še danes," se spominja svojih začetkov v svetu športne panoge, ki sicer še ni olimpijska, a njeni promotorji vlagajo veliko naporov v to, da bi to v prihodnosti postala.

Powerlifting je tekmovanje v maksimalni moči pri treh osnovnih vajah z utežmi: v počepu (squat), potisku s prsi (bench press) in mrtvem dvigu (deadlift). Foto: Aida Mahmutović.

Kaj je powerlifting? Powerlifting oz. troboj moči je šport, ki združuje nekatere najosnovnejše funkcije človeškega telesa, je razloženo na uradni spletni strani Powerlifting zveze Slovenije – PLZS. Gre za tekmovanje v maksimalni moči pri treh osnovnih vajah z utežmi: v počepu (squat), potisku s prsi (bench press) in mrtvem dvigu (deadlift). Cilj tekmovalca je čim težji maksimalen dvig v vsaki disciplini, zmagovalec pa je tisti, ki doseže največjo vsoto treh dvigov. Vsak tekmovalec ima v posamezni disciplini na voljo tri poskuse, pri katerih pa želeno težo lahko le povečuje, podobno kot pri skoku v višino ali pri olimpijskem dvigovanju uteži. Bistvo vseh treh dvigov je, da so izvedeni v enem samem, tekočem gibu, izvajajo pa se s standardno olimpijsko palico in utežnimi koluti. Razlago pravil si lahko ogledate na spodnji povezavi:



Tekmovalce se razvršča na osnovi Wilksovih točk, ki se na podlagi telesne mase preračunajo po posebnem koeficientu, skupni seštevek dvigov glede na telesno maso.

Katja je najuspešnejša v mrtvem dvigu, kjer je njen osebni rekord 160 kilogramov. Foto: Pia Klančar.

Z 52 kilogrami dviguje 160 kilogramov

Katja je najuspešnejša v mrtvem dvigu, kjer je njen osebni rekord 160 kilogramov.

"Za mojo telesno maso so to kar dobri rezultati" se zasmeji članica kluba KDU Olimpija, ki trenira pod vodstvom Urbana Mura, predsednika slovenske krovne organizacije za powerlifting. Največ treningov opravi v ljubljanski Kvihtarnici, mariborskem športnem centru Medeya in Natural 24/7 GYM (Grosuplje).

Trenutno je lastnica najboljšega slovenskega rezultata v powerliftingu v ženski konkurenci (je trikratna državna prvakinja), v skupni razvrstitvi moških in žensk pa je na visokem 3. mestu.

Njen največji dosežek je drugo mesto v počepu, ki ga je osvojila pred letom dni na EP na Danskem. S skupnim seštevkom 335 kilogramov v kategoriji do 52 kilogramov je dosegla 417,66 Wilksove točke. Z dvigom 127,5 kilograma je osvojila srebrno medaljo v počepu, skupno pa 5. mesto v kategoriji med članicami.

Osebni rekordi Katje Babič: počep 135 kg,

potisk s prsi 72,5 kg,

mrtvi dvig 160 kg.

Še dovolj manevrskega prostora

Najboljše tekmovalke v powerliftingu v svetovnem merilu so stare med 30 in 40 leti, kar pomeni, da ima 24-letna Katja še precej časa, da izkoristi celoten potencial. Pri powerliftingu rezultate ustvari kombinacija pravilne tehnike (ta olajša dvig in zmanjša možnost poškodb) in moči.

"Šport je moj življenjski stil. Že od nekdaj se ukvarjam s športom, v tem sem dobra in uživam. Pomaga mi tudi v vsakodnevnem življenju. Bolj sem disciplinirana, znam in moram se organizirati." Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Krmarjenje med študijem in športom

Na videz drobno dekle, ki pa jo krasi izjemna moč, končuje magistrski študij živilstva na biotehniški fakulteti, ki ji vzame kar nekaj časa. A o tem, da bi študij začasno postavila na stranski tir in se posvetila zgolj športu, ne razmišlja.

"Dokler bom zmogla, bom kombinirala oboje, čeprav je veliko usklajevanja," se zaveda prikupna Štajerka, ki pomaga tudi pri organizaciji domačih tekem v powerliftingu. "Če imaš voljo, si vztrajen in imaš ambicije, ni težav." Verjame, da bo trenirala tudi takrat, ko se ne bo več tako intenzivno posvečala tekmovanjem.

Njen največji dosežek je drugo mesto v počepu, ki ga je osvojila pred letom dni na EP na Danskem. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

"Šport je moj življenjski stil," poudarja. "Že od nekdaj se ukvarjam s športom, v tem sem dobra in uživam. Pomaga mi tudi v vsakodnevnem življenju. Bolj sem disciplinirana, znam in moram se organizirati," izpostavi svetle plati.

Smučarka ali atletinja?

Glede na to, da njena pojava ne spominja na dvigovalko uteži, nas je seveda zanimalo, s katerim profilom športnika jo običajno zamenjujejo. "Zaradi močnih stegen nekateri mislijo, da sem alpska smučarska ali atletinja, sicer pa ugotavljam, da marsikomu predstavljam motivacijo, kar mi res veliko pomeni."

Julija odhaja na univerzitetno prvenstvo na Češkem, kjer meri na stopničke. Foto: Rene Knapič. Marsikdo namreč v stik z njo stopi prek družbenih omrežij. "Zanima jih, kako sem prišla do postave. Veliko deklet, pa tudi fantov, me sprašuje za tehniko, radi bi trenirali tako kot jaz. To, da sem nekomu vzor, jemljem kot velik kompliment in motivacijo."

Cilj? Medalja na univerzitetnem prvenstvu in EP.

Tekmovalnih ambicij ji ne manjka. Julija odhaja na univerzitetno prvenstvo na Češkem, kjer meri na stopničke. Izpolnila je tudi normo za EP, kjer pričakuje medaljo. Kot rečeno, je bila lani druga v počepu.

Izpolnila je tudi normo za nastop na svetovnem prvenstvu v Kanadi, a se mu bo zaradi visokih stroškov in želje po nastopu na univerzijadi (letos je njena zadnja možnost, saj je zadnji letnik študija) letos odpovedala. "Drugo leto svetovno prvenstvo gosti Švedska in tekmovanja zagotovo ne bom izpustila," zagotavlja. Če se uvrsti med prvih pet, bodo njene športne sanje uresničene.