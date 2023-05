Katarina Stražar in Ana Tofant preskočili prvo oviro

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Katarina Stražar (na sliki) in Ana Tofant sta se uvrstili med najboljših 32 dvojic na SP. Foto: Grega Valančič/Sportida

Slovenski namiznoteniški igralki Katarina Stražar in Ana Tofant sta v prvem krogu konkurence dvojic na svetovnem prvenstvu v Durbanu s 3:2 (7, -5, -7, 8, 9) premagali tajsko navezo Suthasini Sawettabut in Orawan Paranang. Dvoboj drugega kroga ju čaka v ponedeljek.

Dvaindvajsetletna Katarina Stražar in dve leti starejša Ana Tofant sta prvi niz dobili z 11:7, nato pa sta pobudo prevzeli Tajki in osvojili naslednja dva niza. V tesnem zaključku tako četrtega kot odločilnega petega niza pa sta bili bolj zbrani Slovenki in se uvrstili med 32 najboljših dvojic.

Dvoboj drugega kroga ju čaka v ponedeljek, ko se bosta pomerili s tajvansko dvojico Huang Yi-hua in Chen Szu-Yu. Ti sta bili v prvem krogu prav tako s 3:2 v nizih boljši od Italijank Debore Vivarelli in Giorgie Piccolin.

Ana Tofant bo znova za mizo v Durbanu stopila v nedeljo, ko jo ob 14. uri čaka še obračun med posameznicami proti Hrvatici Ivani Malobabić.

Danes ob 20.30 bo v Durbanu nastope na SP začel Darko Jorgić. Trinajstega igralca svetovne lestvice bo v prvem krogu izzval Argentinec Horacio Cifuentes.

V nedeljo bo v prvem krogu igral še drugi slovenski predstavnik Deni Kožul, ki ga ob 19.50 čaka dvoboj proti Japoncu Mizukiju Oikawi.

Še pred tem se bo Jorgić skupaj s Čehom Tomašem Polanskym predstavil v konkurenci dvojic. Ob 14. uri se bosta pomerila proti Gasiki Sepi in Geoffreyju Loiju iz Papue Nove Gvineje.

