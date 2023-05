Darko Jorgić za uvod proti Argentincu

Slovenski namiznoteniški igralci so dobili tekmece za uvodne dvoboje svetovnega prvenstva v Durbanu. Darku Jorgiću je žreb v prvem krogu namenil Argentinca Horacia Cifuentesa, Deniju Kožulu Japonca Mizukija Oikawa in Ani Tofant Hrvatico Ivano Malobabić.

Jorgić bo v dvojicah s Čehom Tomašem Polanskym igral proti dvojici iz Papue Nove Gvineje, Gasika Sepa in Geoffrey Loi, Tofant in Katarina Stražar pa se bosta pomerili proti Tajkama Suthasini Sawettabut in Orawan Paranang.

Slovenska četverica je do Durbana dolgo potovala, so sporočili iz slovenske namiznoteniške zveze, tako da je za tekmece v uvodnem krogu izvedela praktično na letališču.

Na papirju ima najlažjega tekmeca Jorgić, ki je na svetovni lestvici ITTF na 13. mestu, 25-letni Horacio Cifuentas pa je 81. V primeru zmage slovensko številko 1 v drugem krogu čaka boljši iz dvoboja Tiago Apolonia - Harmeet Desai.

"Cifuentes je letos zelo dobro igral v francoski ligi pro A. Na Argentince nimamo prav lepih spominov. Resda je bilo to pred sedmimi leti na ekipnem SP v Kuala Lumpurju, ko sta Darko in Deni proti svojima nasprotnikoma vodila že z 2:0 v nizih, na koncu pa sta oba izgubila in smo ostali brez napredovanja v prvo skupino. To je bilo pred sedmimi leti, toda na SP je prvi krog vedno nevaren, kajti tekmovalec običajno še ni aklimatiziran, vprašanje je tudi, ali že čuti dvorano, zato pogosto prihaja do presenečenj. Več bomo lahko rekli po današnjem treningu," je iz Južnoafriške republike sporočila selektorica Andreja Ojsteršek Urh.

Težje delo v prvem krogu čaka Kožula, ki se bo, podobno kot predlani v Houstonu, spet pomeril z Japoncem. Tokrat bo njegov tekmec 25-letni Mizuki Oikawa, 67. igralec svetovne lestvice. Če bo Logatčan v prvem krogu uspešen, ga tudi v drugem skoraj zagotovo čaka še en japonski igralec, saj je težko verjeti, da bi Čilenec Nicolas Burgos lahko presenetil 20. igralca sveta, Yukija Uda.

"Oikawa je igralec, ki je več let nastopal nemški bundesligi in tam se je Deni z njim že pomeril. V zadnjem času je Deni navkljub bolezenskim težavam treniral dobro, je zelo pozitiven in pomembno bo, da bo danes na treningu začutil dvorano. Mislim, da ni brez možnosti," v Kožulovo napredovanje verjame slovenska selektorica.

Ojsteršek Urh pa je za dobrega označila žreb Slovenke Tofant. "Mislim, da je to dober žreb. Njena tekmica je obrambna igralka, zato bo zelo pomembno, da bo Ana začutila napad na obrambo in da bo uspešno zaključevala visoke žogice. Če bo v tem uspešna, verjamem, da se ji bo izšlo."

Če bo Tofant premagala Hrvatico, bo v drugem krogu njena tekmica odlična Portoričanka, 22-letna Adriana Diaz (11. igralka sveta), ki ne bi smela imeti večjih težav proti Brazilki Luci Kumahari (117.).