Na namiznoteniško SP v Durban četverica Slovencev

Južnoafriški Durban bo med 20. in 28. majem gostil letošnje namiznoteniško svetovno prvenstvo za posameznike. Na njem bodo nastopili Darko Jorgić, Deni Kožul in Ana Tofant v posamični Konkurenci. Med dvojicami bo Ana Tofant združila moči s Katarino Stražar, Darko Jorgić pa s Čehom Tomašem Polanskym.

O izboru ekipe tokrat ni odločala selektorica Andreja Ojsteršek Urh, saj o uvrstitvi na SP odločajo uvrstitve na mednarodni jakostni lestvici. Na tej je s 13. mestom najvišje Jorgić, Kožul je 158., Ana Tofant je 252.

Nekaj težav le pri Deniju Kožulju

"Vse do zadnjega so imeli igralci tekme. Ana Tofant je imela obveznosti v francoski ligi, Katarina Stražar v avstrijski. Darko Jorgić je še konec tedna igral polfinale nemškega prvenstva. Nekoliko slabša slika je le pri Deniju Kožulju. Najprej je imel virozo. Sledila je nova bolezen, antibiotiki in nato alergija na ta antibiotik. A nekako se je vse uredilo in zadnji teden trenira dobro," je za STA povedala Ojsteršek Urhova.

Z odgovorom na vprašanje o pripravljenosti je bolj zadržana. "Potrudili se bomo po najboljših močeh. Vedeti je treba, da so se tekmovalni koledarji spremenili in za razliko od obdobja pred leti zdaj ni več časa, da bi trikrat na leto odšli na daljše skupne priprave. Tekmovalci so vseskozi na turnirjih in v boju za točke na mednarodni lestvici. Na nekatere so celo vabljeni, in če odpovedo sodelovanje, so ob točke. Te pa so še kako pomembne, saj bodo na koncu odločale o uvrstitvi na olimpijske igre v Parizu, ki so prioriteta pri vseh."

Foto: Grega Valančič/Sportida

Najvišje bo ciljal Jorgić. "Nazadnje je na SP v Houstonu leta 2021 prišel med 16. To bomo seveda skušali še izboljšati. A tudi zanj je prioriteta uvrstitev na olimpijske igre in tam preboj med najboljšo četverico. Upam, da bo Deni prišel med najboljših 64. Prepričana sem, da spada med najboljših 80 igralcev na svetu, žal pa je lani po dveh daljših premorih zaradi natrgane pogačice kar precej padel po lestvici," še pravi strokovna vodja odprave.

O formi prvega slovenskega loparja pa selektorica dodaja: "Nazadnje je imel zelo naporen mesec. Nastopal je na dveh turnirjih na Kitajskem in v Macau. Pred tem je bila bundesliga, liga prvakov, nastopi v Singapurju, Franciji, Indiji, Amanu in podobno. Vseskozi je na tekmovanjih, zato je vse skupaj le vzdrževanje stanja. Imel je tudi zaslužen krajši premor po Kitajski, prvega po lanski sezoni."

Večina treningov je bila kasneje pri evropskem podprvaku iz Münchna 2022 v zadnjem obdobju prilagojena nastopanju v končnici nemške bundeslige. "Nekega posebnega poudarka na svetovno prvenstvo nam ni uspelo narediti. Je pa vseskozi v tekmovalnem pogonu, je v stiku z žogico in forma ni slaba. Veliko bo odvisno od tega, kje bo na dan tekme z glavo," je o Darku Jorgiću še povedala vodja reprezentance.

Ekipa potuje na SP v sredo, zadnja dva dneva pa sta namenjena aklimatizaciji in privajanju na dvorano, mizice in žogice, ki bodo v uporabi na SP. V četrtek bo v Durbanu tudi žreb, ki bo bolj natančno opredelil slovenske možnosti.

Favoriti so Kitajci

Tudi tokrat so favoriti za najvišja mesta Kitajci. Zmago brani vodilni igralec na jakostni lestvici Fan Zhendong, ki je v finalu ugnal Šveda Trulsa Möregardha. Na jakostni lestvici Zhendongu sledita rojaka Wang Chuqin in Ma Long. Prav dvoboj med Kitajsko in svetom bo v ospredju turnirja v Durbanu, saj je bil zadnji igralec, ki je osvojil naslov svetovnega prvaka pred kitajsko prevlado, Avstrijec Werner Schlager, in to pred natančno 20 leti v Parizu.

Glavni izzivalci Kitajcev bodo Japonec Tomokazu Harimoto, Möregardh, Brazilec Hugo Calderano, izjemno uspešen pa je na tekmah s Kitajci tudi Nemec Patrick Franziska, ki je na svetovni lestvici "šele" na 16. mestu. Možnosti ima tudi Jorgić, ki je letos v Macau že premagal četrtega Kitajca na lestvici Lianga Jingkuna.

Tudi v ženski konkurenci so prve favoritinje Kitajke, ki so od leta 1979 osvojile vse naslove z izjemo prvenstva 1993, torej pred 30 leti, ko jim je serijo prekinila Korejka Hyun Jung-hwa. Od leta 1995 naprej je finale vedno Kitajski, od takrat naprej pa so tekmovalke iz te države osvojile po najmanj tri kolajne. Na svetovni lestvici zasedajo prvih šest mest.

Slovenija ima kar nekaj uspehov na evropskih prvenstvih, na svetovnih pa svoje prvo odličje v posamični konkurenci še čaka. Kar nekaj Slovencev pa vendarle ima odličja doma. Z ekipo nekdanje jugoslovanske reprezentance so jih osvajali Maks Marinko leta 1939, ko je bilo prvenstvo prav tako v Afriki, v egiptovskem Kairu, Ištvan Korpa in Edvard Vecko (1965 in 1969), Miran Savnik (1975), Jernej Zalaznik (1987) in nazadnje Robert Smrekar (1991).