V Laškem konec slovenskih nastopov

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na namiznoteniškem turnirju I Feel Slovenia Open Thermana Laško so danes slovenski paranamiznoteniški igralci končali nastope. V konkurenci dvojic, kjer so tekmovali po koncu posamičnih bojev, se niso prebili v sobotne odločilne tekme.

V soboto bodo v Laškem podelili medalje najboljšim, a med dobitniki tokrat ne bo slovenskih igralcev, ki so danes sklenili nastope.

V domači vrsti se je najbolj izkazala mlada Karin Praček, njen partner v mešanih dvojicah je bil Uzbekistanec Sunatilo Murodulajev. V igri sta dobro kljubovala konkurenci, še najbližje zmagi sta bila v drugem obračunu, ko sta z 2:3 klonila proti špansko-brazilski navezi, na koncu pa s tremi porazi zapustila dvorano.

Tekmovanje so danes sklenili tudi Andreja Dolinar, Barbara Meglič, Primož Kancler, Bojan Lukežič in Peter Jereb. Tekmovanje pa je predčasno končal Luka Trtnik, saj se je njegov romunski sotekmovalec poškodoval, zato sta bila primorana odstopiti. Zaradi slabšega počutja je dvojice izpustil Alen Bečirević.

"Najbolj se je izkazala Karin Praček, ki je igrala v mešanih dvojicah z uzbekistanskim igralcem. Karin je naša novinka, njeni nastopi, tudi v dvojicah, pa so zelo obetavni. Luka Trtnik je imel smolo, ker se je romunski tekmovalec poškodoval, zato je predčasno končal tekmovanje. Ostali so nastopili v okviru svojih zmožnosti. Vse pohvale pa še enkrat naši najmlajši igralki," je slovenske nastope ocenil glavni trener Ožbej Poročnik.

Na prvem delu turnirja v Laškem, ko so igralci nastopali v posamični konkurenci, so imeli največ uspeha kitajski tekmovalci, med Slovenci je najdlje, do osmine finala, prišel Ljubiša Gajič.

Tekmovanje v Laškem, največji namiznoteniški turnir na svetu za parašportnike, se lahko letos pohvali z rekordno udeležbo po številu držav, tekmovalci prihajajo iz 53. Finalni obračuni v konkurenci dvojic bodo na sporedu v soboto, ko bo zvečer na vrsti še zaključna slovesnost.

Preberite še: