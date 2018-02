Kaos na sodišču: očetu treh žrtev zdravniškega monstruma popustili živci #foto

Sojenje nekdanjemu zdravniku ameriške gimnastične reprezentance Larryju Nassarju vedno znova vzbuja gnus in nejevero, kako je mogoče, da je zdravnik dolga leta nekaznovano zlorabljal mlade telovadke, med njimi tudi večkratno olimpijsko prvakinjo in ljubljenko ZDA Simone Biles . Na včerajšnjem soočenju v sodni dvorani v Michiganu, kjer bodo Nasserju izrekli še kazen za spolne zlorabe v gimnastičnem klubu Twistars v kraju Diamondale v Michiganu, je očetu treh sester, žrtev monstruma v belem, prekipelo.

Randall Margraves, oče treh sester, ki so bile žrtve zlorabe zdravnika Larryja Nassarja, je pobesnel med pričanjem dveh hčera, Lauren in Madison. Razlog? Prvič je slišal, kaj vse jima je zdravnik prizadejal, dodatno pa ga je razjezilo dejstvo, da je Nassar med njunim čustvenim pričevanjem odkimaval z glavo, češ da se to, kar sta opisovali, ni zgodilo.

Margraves je sodnico Janice Cunningham najprej prosil za dovoljenje, da mu zagotovi pet minut v zaklenjeni sobi skupaj z Nassarjem, ki ga je imenoval pasji sin. Sodnica je njegovo željo zavrnila, prav tako je odklonila zahtevo, da bi rad vsaj minuto preživel na samem z njim. Margravesa je vse skupaj razjezilo do te mere, da je skočil proti obtoženemu, tega pa je z roko zaščitil njegov zagovornik, nato so v akcijo stopili varnostniki, očeta zadržali in potisnili proti tlom, Margraves je še takrat ves čas vztrajal, naj mu zagotovijo vsaj minuto z obtoženim, nato pa so ga po hitrem postopku odpeljali iz dvorane.

Pozneje se je za svoje dejanje opravičil, povedal je, da je izgubil nadzor nad svojimi čustvi, sodnica pa se je odločila, da ga za izpad ne kaznuje. "Glede na okoliščine, ni prav nobene možnosti, da bi ga sodišče kakorkoli kaznovalo," je povedala sodnica.

"Nisem junak, junakinje so moje hčere in vse žrtve tega grozodejstva," je Margraves pozneje povedal predstavnikom medijev in priznal, da je zdaj prvič slišal vse podrobnosti grozodejstev, ki jih je Nassar prizadejal njegovim hčeram.

Povedal je še, da je njegov odnos s hčerami že več let zapleten, otežen in oddaljen, zdaj pa je ugotovil, kdo je glavni krivec za to. "Razlog je Larry Nassar," je uperil prst proti najbolj osovraženemu zdravniku v ZDA ta hip.

"Zdaj se moram soočiti z dejstvom, da mi ni uspelo zaščititi svojih otrok," je skrušeno pripovedoval Margraves.

Kaotična scena se je zgodila drugi dan zaslišanja Larryja Nassarja v sodni dvorani v Michiganu, kjer bodo Nasserju izrekli še kazen za spolne zlorabe v gimnastičnem klubu Twistars v kraju Diamondale v Michiganu.

Larry Nassar je novembra lani priznal krivdo za spolno zlorabo deklet, decembra pa je bil obsojen na 60 let zapora zaradi posedovanja fotografij spolnih zlorab otrok.



Prejšnji teden mu je druga sodnica izrekla od 40 do 175 let zaporne kazni za zlorabe reprezentantk v gimnastiki in za zlorabe študentk na Univerzi Michigan State. Med žrtvami sta tudi olimpijski zmagovalki Aly Raisman in Jordyn Wieber.