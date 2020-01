Kansas City Chiefs po preobratu v polfinale

Osrednja zgodba četrtfinalnih dvobojev je zgodovinska vrnitev in zmaga Kansas Cityja. Njegovi tekmeci Houston Texans so v drugi četrtini povedli s 24:0 in bili na poti v finale konference AFC. Toda sledil je preobrat, ki se je v marsičem zapisal v anale tega športa.

Junaka sta bila Patrick Mahomes in Travis Kelce. Slednji je prvi igralec v zgodovini lige, ki je v eni četrtini končnice ujel tri podaje za zadetek, Mahomes pa je postal šele drugi podajalec v ligi NFL, ki je v eni četrtini playoffa štirikrat podal za "touchdown" oziroma zadetek. Pred njim je to uspelo le Dougu Williamsu na super bowlu leta 1988.

Hkrati je Mahomes edini igralec v zgodovini končnic, ki je skupno podal za več kot 300 jardov in obenem po tleh pridobil še dodatnih 50 jardov.

Kansas City je tako že na odmor odšel s prednostjo 28:24, na koncu pa je zmagal z 51:31. Tako je hkrati postal prva ekipa v končnicah, ki je nadoknadila 24 točk zaostanka in na koncu slavila z vsaj dvajsetimi točkami prednosti.

Tennesse največje presenečenje sezone

Na ostalih prizoriščih ni bilo tako razburljivo. Korak bližje super bowlu so naredili Tennesse Titans, ki so največje presenečenje sezone. V prvem krogu končnice so izločili branilce naslova s Tomom Bradyjem na čelu, v četrtfinalu pa so edini slavili v gosteh. Z 28:12 so premagali prve nosilce konference AFC in najboljšo ekipo rednega dela, Baltimore Ravens.

V konferenci NFC so San Francisco 49ers ugnali Minnesoto Vikings s 27:10, Green Bay Packers pa so ob polčasu proti Seattle Seahawks vodili z 20:3, na koncu pa zmagali z 28:23.

Preberite še: