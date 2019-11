Kajuh Slovan se odreka nastopu v prvi ligi

Potem ko je Skupščina Namiznoteniške zveze Slovenije minuli ponedeljek zavrnila že sprejeto možnost, da bi v prvi ligi namesto desetih igralo 11 ekip, in sprejela sklep, da morata Kajuh Slovan in Športno društvo SU iz Novega mesta odigrati lani neodigrano povratno tekmo kvalifikacij v letošnjih postavah, se je zdaj uresničila napoved, da Ljubljančani tekme (morali bi jo odigrati v soboto, 9. novembra) tudi letos ne bodo odigrali.

Prav Kajuh Slovan je bil tisti, ki je že maja zavrnil igranje. Razlog je bil dvorana, v kateri svoje domače tekme igra Športno društvo SU in ki ne izpolnjuje zahtev mednarodne zveze, ima namreč prenizek strop. "V njej se ne da normalno servirati," je na skupščini potrdil zastopnik ljubljanskega kluba Miloš Peperko Živkovič.

Zanimivo je, da je bil prav on eden tistih, ki so skupščino predčasno zapustili. Tako da ni glasoval za možnost, da ekipi nastopata z igralci, ki so bili lani registrirani za kluba, in ne z letošnjimi. Pred tem je dvignil roko za ligo desetih.

Izid drugega glasovanja v zvezi z igranjem kvalifikacij je bil 9:8 v korist tistih, ki so menili, da je igranje z letos registriranimi igralci boljša možnost.