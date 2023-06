Kajakaši na svetovnem pokalu v Pragi obstali v polfinalu

Po četrtkovih kvalifikacijskih nastopih, pa tudi na podlagi preteklih uspehov slovenskih tekmovalk in tekmovalcev na Vltavi, so bile želje in pričakovanja pred petkovimi prvimi odločilnimi vožnjami visoki. Slovenskim predstavnikom se je znova zalomilo, najboljši slovenski izid kajakaških polfinalov je dosegla Terčelj, ki je bila 16. Na progi je imela dotik, a tudi brez dveh kazenskih sekund bi tokrat obstala pred vrati finala.

"Ne morem biti zadovoljna. Poskušala sem napadati, a za boljši čas bi morala imeti nekje krajše linije, biti hitrejša. Čas je za analizo, da se stvari v prihodnje popravi. V prečkanju 'rolce' me je zadržalo, tako da sem izgubila hitrost in kar nekaj časa. Če bi bilo vse ostalo super, bi šlo tudi s to napako, ampak bilo je preveč napak. Tendenca je vseeno pozitivna. Izboljšala sem določene stvari, kar me veseli, še vedno pa nisem tam, kjer si želim biti in kjer mislim, da sem lahko," je povedala svetovna prvakinja iz sezone 2019.

V finalu je s progo najbolje opravila Avstralka Jessica Fox. Na drugo mesto se je uvrstila Nemka Ricarda Funk, ki je zaostala za 4,63 sekund, tretja pa je bila Britanka Mallory Franklin, ki je zaostala za šest sekund.

Kauzer zelo razočaran

Še bolj je bil razočaran Kauzer, ki je lani na tekmi svetovnega pokala v Pragi zmagal, leta 2018 je bil tam evropski prvak, leta 2020 srebrn z ekipo na evropskem prvenstvu, dve leti prej ekipno bronast na prvenstvu stare celine, poleg tega pa ima iz sezone 2011 še bron s svetovnega pokala.

Kauzer je lani na tekmi svetovnega pokala v Pragi zmagal, letos pa je obstal v polfinalu. Foto: Vid Ponikvar/Sportida

Tokrat je Kauzer na četrtih vratih prejel dve kazenski sekundi, a bil vseeno hiter, tako da je bil po prvem delu proge še v položaju za uvrstitev v finale. A se mu ni izšlo v zadnjem delu, z zaostankom nekaj več kot šestih sekund je bil na koncu 19.

"Tudi po dotiku zgoraj je bilo vse dobro, vse do zadnjega dela. Od sedemnajstih, osemnajstih vrat naprej me je čisto pobralo, nisem mogel več potegniti. Čoln mi ni stekel, zagrabila me je 'rola', zato nisem imel hitrosti v zadnja protitočna vrata. Potem je še na koncu kombinacija vrat, kjer je nekaj loterije. Če ne bi držal toliko časa, bi lahko kakšna vrata še zgrešil, ampak potem nisem mogel več veslati do cilja," je dejal 39-letni Hrastničan.

Za razliko od Kauzerja, ki vedno stremi k vrhunskim rezultatom, pa je bil z napredkom lahko zadovoljen še ne 16-letni Žiga Lin Hočevar. Pretekli konec tedna je debitiral v seriji tekem za svetovni pokal s 35. mestom v Augsburgu, v češki prestolnici pa je zasedel 25. mesto.

Zmagovalec finala kajakašev je bil domačin Jiri Prskavec, olimpijski in evropski prvak, ki je slavil pred reprezentančnim kolegom Vitom Prindišem, svetovnim prvakom, tretji pa je bil Italijan Giovanni De Gennaro, ki je pretekli konec tedna v Augsburgu zmagal.

V soboto se svetovni pokal v Pragi nadaljuje s polfinalnimi in finalnimi vožnjami kanuistk in kanuistov. V polfinalu bodo veslale Alja Kozorog, Lea Novak in Eva Alina Hočevar ter kanuista Benjamin Savšek in Luka Božič. Polfinale se začne ob 9. uri, finale pa ob 11.34.

