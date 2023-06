V finale štirje kanuisti in kanuistke, kajakaši in kajakašice obstali v polfinalu

Drugi tekmovalni dan svetovnega pokala v slalomu na divjih vodah v nemškem Augsburgu so dopoldne kanuistke in kanuisti nastopili v kvalifikacijah. Najboljši slovenski dosežek dneva je postavila Alja Kozorog, ki je bila četrta, so sporočili iz Kajakaške zveze Slovenije. Danes pa so bile na sporedu tudi prve finalne odločitve v konkurenci kajakašic in kajakašev. Vsi slovenski predstavniki so obstali v polfinalu

Alja Kozorog je v kvalifikacijah odlično veslala in v močni konkurenci zasedla četrto mesto, kljub enemu dotiku oziroma dvem kazenskim sekundam. S tem se je gladko uvrstila v sobotni polfinale.

Z 20. rezultatom je zadnjo vstopnico za polfinale po prvem nastopu ujela tudi Eva Alina Hočevar, ki je imela štiri kazenske sekunde. Lea Novak je bila po prvi vožnji 33., in je morala na progo še v drugo. V drugi si je nabrala 12 kazenskih sekund in končala na 15. mestu.

Benjamin Savšek Foto: Nina Jelenc

Med kanuisti uspešen le Savšek

Nekoliko presenetljivo si je v konkurenci kanuistov s prvo vožnjo polfinale zagotovil le Benjamin Savšek, ki je s štirimi kazenskimi sekundami prišel na 12. mesto. Nejc Polenčič je bil po prvi vožnji 21., Luka Božič pa šele 50.

Božič, drugi na svetovni jakostni lestvici tik za Savškom, je imel veliko težav v začetku proge, saj je v tretjih vratih prejel 50 kazenskih sekund. Drugi nastop je opravil z odliko in bil suvereno prvi ter se uvrstil v drugo fazo tekmovanja. Polenčič je obstal v kvalifikacijah, saj je s 54 kazenskimi sekundami v drugo bil 33.

V Augsburgu trenutno poteka polfinale kajakašic in kajakašev, finalne vožnje teh pa se bodo začele ob 16.45.

Slovenski kajakaši in kajakašice obstali v polfinalu

Na prvi tekmi svetovnega pokala v slalomu na divjih vodah v nemškem Augsburgu pa so bile danes na sporedu prve finalne odločitve v konkurenci kajakašic in kajakašev. Vsi slovenski predstavniki so obstali v polfinalu, so sporočili iz Kajakaške zveze Slovenije.

Najvišjo uvrstitev je dosegla Ajda Novak v konkurenci kajakašic, ki je zasedla 13. mesto. Foto: Nina Jelenc

Najvišjo uvrstitev je dosegla Ajda Novak v konkurenci kajakašic, ki je zasedla 13. mesto. Za finalom je zaostala nekaj manj kot sekundo in pol. "Z nekaterimi stvarmi sem zelo zadovoljna, kako sem se jih lotila. Tudi ko so se pojavile napake, sem jih obvladala in nadaljevala mirno. Mi je pa žal, ker je malo zmanjkalo. Želela sem si dobrega nastopa, tako da je ta nesrečna trinajstica pustila grenak priokus, a če potegnem pod črto, sem vseeno zadovoljna," je po polfinalnem nastopu dejala Novakova.

Eva Terčelj je bila s štirimi kazenskimi sekundami in slabimi devetimi sekundami zaostanka 18., Eva Alina Hočevar, ki je imela prav tako dva dotika, pa je bila na koncu 22.

Slovenske kajakašice niso bile edine žrtve današnje proge, v polfinalu sta med drugimi obstali tudi Avstralka Jessica Fox, najboljša kajakašica vseh časov, in Ukrajinka Viktorija Us, zmagovalka kvalifikacij. V finalu je slavila domačinka Elena Lilik, za katero je to prva kajakaška zmaga v svetovnem pokalu, na drugo mesto je prišla lanska evropska prvakinja Stefanie Horn, na tretje pa Avstrijka Viktoria Wolffhardt.

Tudi kajakaši so po napakah ostali pred vrati finala. Najboljši rezultat je postavil Vid Kuder Marušič, ki je bil 20. S progo je opravil brez kazenskih sekund, a je bil zaostanek prevelik. Peter Kauzer je bil s šestimi kazenskimi sekundami 26., debitant na svetovnih pokalih Žiga Lin Hočevar pa 35.

V moškem finalu je po štirih letih do nove zmage prišel Italijan Giovanni De Gennaro, drugi je bil Britanec Joseph Clarke, tretji pa Nemec Hannes Aigner.

