Danes začetek 24 ur veslanja za dober namen

Danes se bo na reki Ljubljanici ob 17.30 začela tradicionalna dobrodelno-rekreativna kajakaška akcija 24 ur veslanja za dober namen. Zaključek spusta bo tokrat glasbeno obarvan, saj bo na prizorišču po koncu športnega dela potekal koncert skupine ReCOVER, so zapisali na spletni strani Kajakaške zveze Slovenije.

"Veslajmo za dober namen in otrokom, nameščenim v Kriznem centru za otroke - Hiša zavetja Palčica izboljšajmo pogoje bivanja in oskrbe," so zapisali na KZS.

Veslanje se bo pričelo danes in končalo v soboto ob 17.30 na Ljubljanici med Livado in zapornicami pri Ambroževem trgu. Krog je dolg 5,5 km, vsak pa lahko naredi poljubno število krogov. Proga je nezahtevna, saj je Ljubljanica povsem mirna. Možno je uporabljati vse vrste kajakov oziroma kanujev ter desk za veslanje stoje (sup).

Prireditev združuje humanitarnost in osebni izziv. "Na krožni progi v središču Ljubljane preverjamo, koliko smo sposobni preveslati v 24 urah, hkrati pa prispevamo sredstva za dober namen," so dodali. Veslanje je izziv za najbolj vztrajne, saj je rekordni dosežek 165 km v 24 urah. A že z enim krogom lahko posameznik sodeluje v humanitarni akciji.

Vsak udeleženec v posamezni kategoriji si poljubno izbira število preveslanih krogov. Vodi pa se pregled časov in števila preveslanih krogov posameznika. Poleg tega bo vsak udeleženec prejel spominsko majico in diplomo. Prvi trije glede na število krogov bodo prejeli posebno nagrado. Prav tako bodo posebno nagrado prejeli tisti, ki bodo preveslali več kot deset krogov.

Kajak kanu klub Ljubljana bo poskrbel tudi za tiste, ki nimajo svoje kajakaške opreme, prisotni pa bodo tudi učitelji, ki bodo pred spustom podali osnovne napotke za prve zavesljaje. Na klubu bo poskrbljeno tudi za počitek in prehrano.