Slalomisti na divjih vodah konec tedna v Augsburgu, med njimi tudi 15-letnik

Po sprinterjih na mirnih vodah in spustaših na divjih vodah, ki so se letos že izkazali na največjih mednarodnih tekmovanjih, prvi izziv čaka tudi slalomiste na divjih vodah. Ti bodo med četrtkom in nedeljo v Augsburgu tekmovali na prvi tekmi za svetovni pokal v sezoni. Med aduti bodo tudi Slovenci, so sporočili iz Kajakaške zveze Slovenije.

Slalomisti na divjih vodah so v pripravljanjem obdobju že poskrbeli za nekaj dobrih rezultatov v mednarodni konkurenci, a prvi res pravi test jih čaka ta konec tedna v Nemčiji, ko se bo na prizorišču olimpijskih iger leta 1972 in lanskega svetovnega prvenstva zbrala vsa svetovna elita.

Med favoriti za najvišja mesta so tudi Slovenci. Letošnja članska reprezentanca je mešanica izkušenj in mladosti. V ženskem delu ekipe bodo v kajaku tekmovale Eva Terčelj, Eva Alina Hočevar in Ajda Novak, v kanuju pa Eva Alina Hočevar, Alja Kozorog in Lea Novak.

V moškem kanuju bo ob Benjaminu Savšku in Luki Božiču veslal še primorski kanuist Nejc Polenčič, medtem ko sta si v kajaku mesto ob Petru Kauzerju priborila mlada Žiga Lin Hočevar in Lan Tominc. Slednji v Nemčiji sicer ne bo nastopil, zamenjal ga bo Vid Kuder Marušič, ki bo ob Tinetu Kanclerju nastopil tudi v kajakaškem krosu. Med kajakašicami bosta v kajakaškem krosu tekmovali Ajda Novak in Eva Terčelj.

Peter Kauzer Foto: Vid Ponikvar/Sportida

Hočevar: Občutek je zelo poseben

"Ne čutim pritiska, ampak adrenalina pa zagotovo ne manjka. Občutek je zelo poseben, ker se spominjam, kako sem navijal za svoje vzornike, jih spremljal z velikimi očmi, danes pa z njimi zajtrkujem. Nekateri garajo po več let za nastop na svetovnem pokalu, nekaterim to nikoli ne uspe. Težko si predstavljam, da bom tekmoval z najboljšimi kajakaši sveta," je pred prvim nastopom na tekmah svetovnega pokala v karieri povedal, 15-letni Hočevar.

Novost letošnjih svetovnih pokalov je urnik tekmovanj, saj se vožnje začenjajo že v četrtek popoldne s kvalifikacijami, medtem ko je nedeljski spored namenjen izključno kajakaškemu krosu. V četrtek popoldne se bodo v kvalifikacijah za napredovanje v polfinale pomerile kajakašice in kajakaši. V petek zjutraj kvalifikacije čakajo kanuistke in kanuiste.

Ob 14. uri sledijo polfinalne vožnje kajakašic in kajakašev, finale pa bo ob 16.45. V soboto se tekmovanje prične ob 9. uri s polfinalnimi vožnjami kanuistk in kanuistov, medtem ko finale sledi ob 11.30. V nedeljo bodo progo zavzeli tekmovalci v kajakaškem krosu.