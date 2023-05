V Poznanu prvi dan najdlje priveslal Zakrajšek

Šprinterji na mirnih vodah so opravili s prvim tekmovalnim dnem na svetovnem pokalu v kajaku in kanuju v Poznanju. Jošt Zakrajšek je veslal v kvalifikacijah in polfinalu na 1000 metrov ter se uvrstil v finale C, preostali slovenski predstavniki pa so si zagotovili polfinala na 200 in 500 metrov.

Kajakaš Jošt Zakrajšek je nastopil v kvalifikacijah in polfinalu na 1000 metrov. V prvi fazi tekmovanja je v svoji skupini v cilj priveslal kot četrti, s štirimi sekundami in 36 stotinkami zaostanka za najhitrejšim tekmovalcem tretje kvalifikacijske skupine, Belgijcem Artuurjem Petersom. S tem si je zagotovil napredovanje v polfinale. V drugem nastopu na jezeru Malta je v svoji polfinalni skupini v cilj priveslal kot sedmi, kar pomeni, da bo veslal v sobotnem finalu C na 1000 metrov in se potegoval za uvrstitev med 19. in 27. mestom.

V konkurenci kajakašic je imela Slovenija dve predstavnici na 200 in 500 metrov in obe sta iz kvalifikacij napredovali v polfinale. V jutranjem sporedu, ko so bile na vrsti 200-metrske preizkušnje, je bila Špela Ponomarenko Janić v svoji skupini druga. Neposredno v finale A se je uvrstila zmagovalka Poljakinja Katarzyna Kolodziejczyk, Primorka pa je za njo zaostala za 63 stotink. V drugi kvalifikacijski skupini kajakašic na 200 metrov je nastopila Mia Medved in se s tretjim časom skupine tudi ona uvrstila v polfinale. V svoji skupini je bila tretja, za zmagovalko, Esti Olivier iz Južne Afrike, je zaostala za 28 stotink.

Špela Ponomarenko Janić Foto: Kajakaška zveza Slovenije Popoldne sta slovenski kajakašici veslali še v kvalifikacijah na 500 metrov. Tudi tu sta bili uspešni. Ponomarenko Janić je za Kitajko Dongjin Li zaostala za 18 stotink in bila druga, Medvedova, ki je veslala v četrti kvalifikacijski skupini pa je zasedla tretje mesto. Za najhitrejšo kajakašico skupine Anežko Paloudovo s Češke je zaostala za tri sekunde. Polfinala na 500 metrov so na sporedu v soboto popoldne.

Na 200- in 500-metrski razdalji sta tekmovala tudi kajakaša Rok Šmit in Anže Urankar, za katera je nastop ta konec tedna še posebej pomemben, saj se potegujeta za vozovnico na evropske igre v Krakovu. Urankar, ki si je pretekli konec tedna na evropskem prvenstvu v spustu na divjih vodah priveslal posamični in dva ekipna naslova evropskega prvaka, je bil v kvalifikacijski skupini na 200 metrov drugi, devet stotink za Madžarom Balazsom Birkasom, na isti razdalji pa je Šmit v svoji skupini zasedel tretje mesto, z zaostankom sekunde in 36 stotink za Gruzijcem Badrijem Kavelašvilijem. S tem sta si oba zagotovila napredovanje v polfinale.

V polfinale sta se uvrstila tudi na 500 metrov. Urankar je tudi na tej razdalji v svoji skupini v cilj priveslal kot drugi. Najhitrejši je bil Madžar Hunor Tamas Hidvegi, ki je bil hitrejši za sekundo. V peti kvalifikacijski skupini je bil najboljši Kitajec Dong Zhang, Šmit, ki je zaostal za dobre tri sekunde pa je bil peti in še ujel napredovanje v polfinale.

V soboto se bo svetovni pokal nadaljeval s polfinali in finali na 200 metrov, finali na 1000 metrov in polfinali na 500 metrov.