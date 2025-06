Eden najbolj pričakovanih dvobojev

V nedeljo se na Roland Garrosu obeta eden izmed najbolj pričakovanih ženskih dvobojev. Nasproti si bosta stali Iga Swiatek in Elena Ribakina. Obe sta že zmagali na turnirju za grand slam, izenačen in napet dvoboj pa obeta tudi njun medsebojni izid v zmagah (4:4). Do zdaj sta dvakrat igrali na pesku in oba spopada je dobila Ribakina. Vseeno pa je pred dvobojem dejala, da je proti Poljakinji vse prej kot lahko igrati na pesku.

Swiatek letos na turnirjih ni tako suverena kot pretekla leta, a je v Parizu iz dvoboja v dvoboj vse bolj samozavestna. Ribakina bo na drugi strani s svojo agresivno igro iskala svojo priložnost in mogoče še enkrat premaga štirikratno zmagovalko OP Francije.

OP Francije, WTA, osmina finala:

Jasmine Paolini (Ita/4) – Elina Svitolina (Ukr/13)

Elena Rybakina (Kaz/12) – Iga Swiatek (Pol/5)

Liudmila Samsonova (Rus/19) – Qinwen Zheng (Chn/8)

Arina Sabalenka (Blr/1) – Amanda Anisimova (ZDA/16)

