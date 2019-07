Judoisti tudi v soboto praznih rok

Okrnjenemu slovenskemu judoističnemu taboru na grand slamu v Budimpešti tudi sobota ni prinesla želenih uspehov. Po prvi borbi sta se poslovila Martin Hojak v kategoriji do 73 kg in Anka Pogačnik v kategoriji do 70 kg.

Oba sta imela na videz lahke nasprotnike. Pogačnikova se je merila z 20-letno Italijanko Alice Bellandi, ki v članski konkurenci še nima res odmevnih izidov, po drugi strani pa je aktualna svetovna in evropska prvakinja v konkurenci tekmovalk do 21 let, stalen napredek pa je letos že dokazala z drugim mestom na grand prixu v Tel Avivu in tretjim v Tbilisiju.

Hojaka pa je ugnal 20-letni Rus Georgoj Jelbkijev, aktualni vojaški svetovni prvak, ki je dobro formo potrdil z uvrstitvijo v polfinale tekmovanja v Budimpešti.

V nedeljo nastop čaka še Vita Dragiča v kategoriji nad 100 kg.

